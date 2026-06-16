２月のミラノ・コルティナ五輪スノーボード・ハーフパイプ男子で金メダルに輝いた戸塚優斗（ヨネックス）が１６日、母校の日体大（東京・世田谷区）を訪問。９日に１８年平昌、２２年北京五輪スノーボード女子ハーフパイプ代表の今井胡桃さんとの結婚を発表した戸塚は、八木沢誠副学長から「おめでとう。笑顔を大切に」と祝福され「ありがとうございます」と照れ笑いを浮かべた。

胡桃さんとはナショナルチームで仲を深めたという。同じ競技者だからこそ「つらい気持ちも分かる部分があると思うし、技の相談も乗ってくれてすごく理解がある。話しやすいし、いろんな部分で支えてもらっている」。胡桃さんは北京五輪後に競技を引退し、現在はネイルサロンで働く。北京五輪で話題になった“金ネイル”も愛妻が施したといい「毎回、奥さんがやってくれる。今は左は結婚の写真を上げたいとネイルした」と、のろけた。

夫婦で人気バンド「Ｍｒｓ. ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ（ミセス）」を応援している。ファンクラブ「Ｒｉｎｇｏ Ｊａｍ」に入会しており、発足１０年を迎えた６月９日に結婚を発表した徹底ぶり。「僕はあまりチケットが当たらないけど、奥さんが当ててくれる」と一緒にライブに出かけるのも、競技を離れてリラックスできる時間になっている。ちなみに結婚指輪は２人で買いに出かけ、妻が選んだ「金色」の指輪に決めた。

ミラノ五輪では現地まで応援に来てくれて、愛する人に金メダルをかけることができた。連覇を狙う３０年フランス・アルプス地域開催の五輪もネイルは「指のどこかに金を入れてもらう」と決め、「彼女から妻になって、夫婦になったので、２人で成長していけたら。今までよりさらに強い自分で大会に出られると思う。一層活躍して、しっかり結果を残していきたい」と背筋を伸ばした。