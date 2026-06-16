ドット絵英雄が進撃と防衛で大暴れ！SEVEN NEXUS「ドット戦記」

記事ポイント スマートフォン向け新作ゲーム『ドット戦記』の事前登録が2026年6月15日(月)より開始「進撃」と「防衛」の2大モードを駆使する二刀流タワーディフェンスRPG累計10万人突破で合計3,000個のジェンマをインストールしたユーザー全員にプレゼント スマートフォン向け新作ゲーム『ドット戦記』の事前登録が2026年6月15日(月)より開始「進撃」と「防衛」の2大モードを駆使する二刀流タワーディフェンスRPG累計10万人突破で合計3,000個のジェンマをインストールしたユーザー全員にプレゼント

SEVEN NEXUSの第一弾タイトルとなるスマートフォン向け新作ゲーム『ドット戦記』の事前登録が開始されました。

どこか懐かしくも新鮮なドット絵の英雄たちが大暴れする、ドット異世界系 二刀流タワーディフェンスRPGです。

SEVEN NEXUS「ドット戦記」

タイトル：ドット戦記ジャンル：ドット異世界系 二刀流タワーディフェンスRPG対応OS：iOS／Android価格：基本プレイ無料(アイテム課金あり)配信予定：2026年 夏配信予定開始日：2026年6月15日(月)開始事前登録URL(iOS)：https://dotsenki.go.link/kgesq事前登録URL(Android)：https://dotsenki.go.link/3HvBM公式サイト：https://dot-senki.nexus.7grp.co.jp公式X：https://x.com/dot_senki

『ドット戦記』は、世界図書館の本から飛び出す個性豊かな英雄たちを率いて、押し寄せる敵をなぎ倒す爽快感を体感できるスマートフォン向け新作ゲームです。

「進撃」と「防衛」の2大モード、英雄と道場、装備・天賦システム、ミニゲームが組み合わさった育成と戦術の広がりを持っています。

事前登録キャンペーン

累計突破数：10万人プレゼント：合計3,000個のジェンマ対象：インストールしたユーザー全員

事前登録者数に応じて、ゲーム開始時の特典が豪華になるキャンペーンです。

累計10万人を突破すると、ゲーム内で10連ガチャと単発ガチャ1回分が引ける「合計3,000個のジェンマ」がプレゼントされます。

攻めの「進撃」×守りの「防衛」

編成：最大10体編成編成：最大5体編成

攻めに出る「進撃」と、拠点を守る「防衛」を切り替えながら遊べるのが『ドット戦記』の大きな特徴です。

進撃モードではキャラクターを出撃させて敵陣を攻め落とし、防衛モードでは3択のローグライト強化カードを選びながら押し寄せる敵に対応します。

防衛モード

編成：最大5体編成

防衛モードでは、押し寄せる敵から自陣を守る戦場が広がります。

その場で提示される3択のローグライト強化カードを選ぶことで、戦況に合わせた守り方を組み立てられます。

その場で選ぶ強化カードが戦況に関わり、最大5体編成の英雄たちで守りを組み立てます。

進撃モード

編成：最大10体編成

進撃モードでは、キャラクターを出撃させて敵陣を攻め落とす攻めのバトルを楽しめます。

敵の弱点属性を突く判断と、最大10体編成の英雄たちをどう送り出すかが攻略のポイントになります。

敵の弱点属性を突く瞬時の判断が求められ、最大10体編成の英雄たちが攻めの戦場で動きます。

最強装備クラフト

装備クラフトでは、分解・合成・製錬・鍛造・拡張を組み合わせて、英雄パーティに合う装備を作り込めます。

世界に一つだけの最強装備を創り出す。

装備システムでは、分解・合成・製錬・鍛造・拡張を駆使して装備を作り込みます。

理想のビルドを追求するクラフト要素があり、英雄パーティの強化に装備づくりが関わります。

天賦システム

天賦システムでは、スキルツリーを1マスずつ開放しながら、自分のプレイスタイルに合う成長ルートを選べます。

自分だけの成長ルートを開拓。

天賦システムでは、1マスずつ開放するスキルツリーで成長ルートを作ります。

プレイスタイルに合わせた強化ができ、英雄たちの育成に自分だけの選択が重なります。

ミニゲーム

報酬：育成素材

ミニゲームでは、白熱のスコア勝負を楽しみながら育成素材を集められます。

白熱のスコア勝負。

ミニゲームは、息抜きに最適な遊びとして搭載されています。

白熱のスコア勝負をプレイしながら、育成素材がザクザク手に入る要素です。

平成レトロなドット絵の英雄たちが、「進撃」と「防衛」の2大モードで大暴れします。

装備クラフト、天賦システム、ミニゲームまで、育成と戦術を重ねて遊べる新作ゲームです。

SEVEN NEXUS「ドット戦記」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ドット戦記」の事前登録はいつ開始されましたか？

A. スマートフォン向け新作ゲーム『ドット戦記』の事前登録は、2026年6月15日(月)より開始されました。

Q. 「ドット戦記」はどのようなゲームですか？

A. 『ドット戦記』は、どこか懐かしくも新鮮なドット絵の英雄たちが大暴れする、ドット異世界系 二刀流タワーディフェンスRPGです。

Q. 事前登録キャンペーンでは何がプレゼントされますか？

A. 期間中に累計10万人を突破すると、ゲーム内で10連ガチャと単発ガチャ1回分が引ける「合計3,000個のジェンマ」がインストールしたユーザー全員にプレゼントされます。

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