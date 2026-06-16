「憧れの異世界。」をブランドに掲げる長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」は、成長戦略第4弾ハウステンボス開業以来初のジェットコースターとして、ここでしか味わえない絶景コースターを2027年に開業することを決定！

本アトラクションは、開業以来最大の投資額をかけた大型プロジェクト。

ハウステンボスならではの美しいヨーロッパの街並みを一望しながら、絶景を駆け巡るこれまでにない体験をお届けします。

ハウステンボス初の絶景コースター誕生

「憧れの異世界。」をブランドに掲げる長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」は、成長戦略第4弾ハウステンボス開業以来初のジェットコースターとして、ここでしか味わえない絶景コースターを2027年に開業することを決定！

新たな成長戦略のもと、2025年からミッフィーをテーマにした世界唯一(※1)のエリア「ミッフィー・ワンダースクエア」、超絶景を楽しむライドアトラクション(※2)、そして、世界的にも愛される『エヴァンゲリオン』をテーマにした日本初(※3)の8Kライドアトラクションを段階的に導入してきたハウステンボス。

本アトラクションは、その成長戦略の第4弾と位置付けています。

第3弾として2026年4月にオープンした「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K - 」において、 開業後1カ月間の来場者数は、前年同期比130％(※4)と伸長。今年のゴールデンウィークは‟安近短”のトレンドが続く中、入場者数全体の成長に大きく寄与。（※海外除く）

ハウステンボスは「ワクワクが、続々！」のもと、絶景コースターの誕生をきっかけに、これまでにない感動と興奮をお届け！

「憧れの異世界。」ハウステンボスのこれからにも期待が高まります。

※画像はイメージ

※1：独自のライドやアトラクションがあるのはハウステンボスのみ（2025年 ハウステンボス調べ）

※2：「エアクルーズ・ザ・ライド」は2026年４月19日(日)をもって運営終了いたしました。

※3：『エヴァンゲリオン』のアトラクションで、８K映像を使用することにおいて（2025年 ハウステンボス調べ）

※4：2026年4月24日から5月24日までのハウステンボス来場調査結果において

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