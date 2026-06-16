ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、2026年7月1日(水)から8月26日(水)まで、「NO LIMIT! お祭り騒ぎの25周年の夏」を開催！

カラフルなネオンがまぶしい超興奮の“夜祭り”をさらに盛り上げる、屋台の定番メニューが遊び心で大変身した“夏祭り”グルメが、2026年6月29日(月)より順次登場します。

今回は、トローリー・トリートで提供される｢いちご練乳 ソーダスムージー」を紹介します☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／トローリー・トリート｢いちご練乳 ソーダスムージー」

販売開始予定日：2026年6月29日(月)

販売場所：ユニバーサル・マーケット内トローリー・トリート

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、2026年7月1日(水)から8月26日(水)まで、夏の新ナイト・エンターテイメント『ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ〜』をはじめとする「NO LIMIT! お祭り騒ぎの25周年の夏」を開催！

お祭り騒ぎの25周年の夏は、屋台の定番メニューが、遊び心あふれるOh! マツリな“夏祭り”フードに大変身します。

夏の夜祭りを思いきり楽しめる、特別感あふれるドリンクがラインナップされています。

ユニバーサル・マーケット内トローリー・トリートで提供される｢いちご練乳 ソーダスムージー」は、いちごの“かき氷”とソーダをグルグルかき混ぜて楽しむ、新感覚の冷たいスムージー。

夜のパークを鮮やかに彩る、光るネオン・カップ付きも選択可能です。

見た目も味もお祭り感満載のドリンクとともに、お祭り騒ぎの25周年の夏ならではの特別な体験が満喫できます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／トローリー・トリート｢いちご練乳 ソーダスムージー」の紹介でした。

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