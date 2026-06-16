かき氷とソーダを混ぜて楽しむ冷たい一杯！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／トローリー・トリート｢いちご練乳 ソーダスムージー」
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、2026年7月1日(水)から8月26日(水)まで、「NO LIMIT! お祭り騒ぎの25周年の夏」を開催！
カラフルなネオンがまぶしい超興奮の“夜祭り”をさらに盛り上げる、屋台の定番メニューが遊び心で大変身した“夏祭り”グルメが、2026年6月29日(月)より順次登場します。
今回は、トローリー・トリートで提供される｢いちご練乳 ソーダスムージー」を紹介します☆
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／トローリー・トリート｢いちご練乳 ソーダスムージー」
販売開始予定日：2026年6月29日(月)
販売場所：ユニバーサル・マーケット内トローリー・トリート
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、2026年7月1日(水)から8月26日(水)まで、夏の新ナイト・エンターテイメント『ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ〜』をはじめとする「NO LIMIT! お祭り騒ぎの25周年の夏」を開催！
お祭り騒ぎの25周年の夏は、屋台の定番メニューが、遊び心あふれるOh! マツリな“夏祭り”フードに大変身します。
夏の夜祭りを思いきり楽しめる、特別感あふれるドリンクがラインナップされています。
ユニバーサル・マーケット内トローリー・トリートで提供される｢いちご練乳 ソーダスムージー」は、いちごの“かき氷”とソーダをグルグルかき混ぜて楽しむ、新感覚の冷たいスムージー。
夜のパークを鮮やかに彩る、光るネオン・カップ付きも選択可能です。
見た目も味もお祭り感満載のドリンクとともに、お祭り騒ぎの25周年の夏ならではの特別な体験が満喫できます。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／トローリー・トリート｢いちご練乳 ソーダスムージー」の紹介でした。
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ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ〜』の情報はこちらでまとめて紹介しています。
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