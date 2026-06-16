屋台の定番が遊び心満載で大変身！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／ハピネス・ワゴン｢夏限定メニュー」
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、2026年7月1日(水)から8月26日(水)まで、「NO LIMIT! お祭り騒ぎの25周年の夏」を開催！
カラフルなネオンがまぶしい超興奮の“夜祭り”をさらに盛り上げる、屋台の定番メニューが遊び心で大変身した“夏祭り”グルメが、2026年6月29日(月)より順次登場します。
この夏だけの特別な体験を思いきり楽しめる、お祭り感満載のフードが揃います☆
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／ハピネス・ワゴン｢夏限定メニュー」
販売開始予定日：2026年6月29日(月)
販売場所：ユニバーサル・マーケット内ハピネス・ワゴン
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、2026年7月1日(水)から8月26日(水)まで、夏の新ナイト・エンターテイメント『ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ〜』をはじめとする「NO LIMIT! お祭り騒ぎの25周年の夏」を開催！
お祭り騒ぎの25周年の夏は、屋台の定番メニューが、遊び心あふれるOh! マツリな“夏祭り”フードに大変身します。
パークならではのユニークなメニューが、夜祭りの気分を最高潮に盛り上げます。
夏祭りの金魚 レモンサイダー
シュワっとしたレモンサイダーに、鮮やかな金魚が浮かび、夏祭りのウキウキ感が上がるドリンク。
夜のパークでひと際目立つ、光るネオン・カップ付きもラインナップされています。
超!! チョコバナナ・チュリトス
夏祭り定番のチョコバナナが、チュリトスに変身した驚きのメニュー。
カラフルなトッピングが目を引く、遊び心あふれる一品となっています。
見た目も味もお祭り感満載のグルメとともに、お祭り騒ぎの25周年の夏ならではの特別な体験が満喫できます。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／ハピネス・ワゴン｢夏限定メニュー」の紹介でした。
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ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ〜』の情報はこちらでまとめて紹介しています。
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