焼きそばとカレー風味のナンがコラボレーション！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／ホットドッグカート「カレーナン!? 焼きそばドッグ」
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、2026年7月1日(水)から8月26日(水)まで、「NO LIMIT! お祭り騒ぎの25周年の夏」を開催！
カラフルなネオンがまぶしい超興奮の“夜祭り”をさらに盛り上げる、屋台の定番メニューが遊び心で大変身した“夏祭り”グルメが、2026年6月29日(月)より順次登場します。
今回は、ホットドッグカートで提供される｢カレーナン!? 焼きそばドッグ」を紹介します☆
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／ホットドッグカート｢カレーナン!? 焼きそばドッグ」
販売開始予定日：2026年6月29日(月)
販売場所：ユニバーサル・マーケット内ホットドッグカート
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、2026年7月1日(水)から8月26日(水)まで、夏の新ナイト・エンターテイメント『ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ〜』をはじめとする「NO LIMIT! お祭り騒ぎの25周年の夏」を開催！
お祭り騒ぎの25周年の夏は、屋台の定番メニューが、遊び心あふれるOh! マツリな“夏祭り”フードに大変身します。
ユニバーサル・マーケット内ホットドッグカートで提供される｢カレーナン!? 焼きそばドッグ」は、夏祭りフードの定番である焼きそばが、カレー風味の“ナン”とまさかのコラボレーションを果たした一品。
紅ショウガとマヨネーズのトッピングもそのままに、手軽に楽しめるワンハンドメニューとして提供されます。
見た目も味もお祭り感満載のグルメとともに、お祭り騒ぎの25周年の夏ならではの特別な体験が満喫できます。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／ホットドッグカート｢カレーナン!? 焼きそばドッグ」の紹介でした。
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ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ〜』の情報はこちらでまとめて紹介しています。
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