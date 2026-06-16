ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、2026年7月1日(水)から8月26日(水)まで、「NO LIMIT! お祭り騒ぎの25周年の夏」を開催！

カラフルなネオンがまぶしい超興奮の“夜祭り”をさらに盛り上げる、屋台の定番メニューが遊び心で大変身した“夏祭り”グルメが、2026年6月29日(月)より順次登場します。

今回は、SAIDOで提供される｢紫陽花〜葡萄と柚子の和氷菓 焼き菓子添え〜」を紹介します☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／SAIDO｢紫陽花〜葡萄と柚子の和氷菓 焼き菓子添え〜」

販売開始予定日：2026年6月29日(月)

販売場所：SAIDO

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、2026年7月1日(水)から8月26日(水)まで、夏の新ナイト・エンターテイメント『ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ〜』をはじめとする「NO LIMIT! お祭り騒ぎの25周年の夏」を開催！

パークで思いきり遊んだ合間には、涼しいレストランでひと休みにぴったりの空間が用意されています。

パーク内唯一のジャパニーズ・レストラン「SAIDO」では、落ち着いた店内でゆったりとした時間を過ごせます。

「SAIDO」で提供される｢紫陽花〜葡萄と柚子の和氷菓 焼き菓子添え〜」は、紫陽花の庭園を模した夏限定の和デザート。

葡萄シロップをかけることで色味が移ろう、風流な変化を楽しめる涼やかな一品となっています。

落ち着いた和の空間で味わう限定グルメとともに、お祭り騒ぎの25周年の夏ならではの特別な体験が満喫できます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／SAIDO｢紫陽花〜葡萄と柚子の和氷菓 焼き菓子添え〜」の紹介でした。

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