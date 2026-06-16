ミニオンズのヴィランコンデザイン！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／イーブル・イーツ「クラッシュ！ 大悪党のブラッドオレンジ・フローズンソーダ」
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて、2026年7月1日(水)から8月26日(水)まで、「NO LIMIT! お祭り騒ぎの25周年の夏」が開催されます。
カラフルなネオンがまぶしい超興奮の“夜祭り”をさらに盛り上げる、屋台の定番メニューが遊び心で大変身した“夏祭り”グルメが、2026年6月29日(月)より順次登場。
イーブル・イーツで提供される「クラッシュ！ 大悪党のブラッドオレンジ・フローズンソーダ」を紹介します☆
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／イーブル・イーツ「クラッシュ！ 大悪党のブラッドオレンジ・フローズンソーダ」
販売開始予定日：2026年6月29日(月)
販売場所：イーブル・イーツ
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、2026年7月1日(水)から8月26日(水)まで、夏の新ナイト・エンターテイメント『ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ〜』をはじめとする「NO LIMIT! お祭り騒ぎの25周年の夏」を開催。
大悪党になりきって楽しむ、暑さを吹き飛ばすひんやりドリンクがラインナップされます。
ハチャメチャな爽快感を味わえる新感覚のメニューで、猛暑を吹き飛ばす特別な一杯です。
大悪党になりきって、凍ったオレンジをハチャメチャにクラッシュして楽しむフローズンソーダが初登場。
色鮮やかなブラッドオレンジとソーダが合わさった、爽快感あふれる味わいが魅力のドリンクとなっています。
思いきりクラッシュして味わう新感覚の冷たいソーダで、夏の暑さをハチャメチャに吹き飛ばす爽快な体験が待っています。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／イーブル・イーツ「クラッシュ！ 大悪党のブラッドオレンジ・フローズンソーダ」の紹介でした。
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