新コスチューム姿のボトルストラップやソフローズンが登場！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「マイメロディ＆クロミ 夏限定メニュー」
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、2026年7月1日(水)から8月26日(水)まで、「NO LIMIT! お祭り騒ぎの25周年の夏」を開催！
カラフルなネオンがまぶしい超興奮の“夜祭り”をさらに盛り上げる、屋台の定番メニューが遊び心で大変身した“夏祭り”グルメが、2026年6月29日(月)より順次登場します。
今回は、イルミネーション・シアター入口横フードカートなどで提供される｢マイメロディ＆クロミ 夏限定メニュー」を紹介します☆
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／イルミネーション・シアター入口横フードカート｢マイメロディ＆クロミ 夏限定メニュー」
販売開始予定日：2026年6月29日(月)
販売場所：イルミネーション・シアター入口横フードカートなど
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、2026年7月1日(水)から8月26日(水)まで、夏の新ナイト・エンターテイメント『ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ〜』をはじめとする「NO LIMIT! お祭り騒ぎの25周年の夏」を開催！
毎年恒例の夏の暑さを吹き飛ばすひんやりメニューがパーク中に続々と登場します。
新コスチューム姿のマイメロディとクロミがデザインされた、キュートなアイテムがラインナップされます。
クロミ・ボトルストラップ アイスパック付き / マイメロディ・ボトルストラップ アイスパック付き
新コスチューム姿のマイメロディとクロミがデザインされたボトルストラップ。
キュートさ満点のアイスパックが付いており、夏のパークでの水分補給をひんやりとサポートします。
ソフローズン グレープ マイメロディ＆クロミ バケツ＆スプーン付き
販売場所：イルミネーション・シアター入口横フードカート
新コスチュームのマイメロディとクロミが描かれたキュートなバケツとスプーンがセットになったソフローズン。
爽やかなグレープ味の冷たいスウィーツが、夏の暑さを美味しく吹き飛ばします。
大人気キャラクターのキュートなひんやりアイテムで、超爽快な夏のパーク体験を満喫できます。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／イルミネーション・シアター入口横フードカート｢マイメロディ＆クロミ 夏限定メニュー」の紹介でした。
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ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ〜』の情報はこちらでまとめて紹介しています。
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