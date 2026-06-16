ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、2026年7月1日(水)から8月26日(水)まで、「NO LIMIT! お祭り騒ぎの25周年の夏」を開催！

カラフルなネオンがまぶしい超興奮の“夜祭り”をさらに盛り上げる、屋台の定番メニューが遊び心で大変身した“夏祭り”グルメが、2026年6月29日(月)より順次登場します。

今回は、パークサイド・グリルで提供される｢オマール海老の冷製パスタ アメリケーヌのグラニテ添え」を紹介します☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／パークサイド・グリル｢オマール海老の冷製パスタ アメリケーヌのグラニテ添え」

販売開始予定日：2026年6月29日(月)

販売場所：パークサイド・グリル（※オープン〜15:00まで販売）

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、2026年7月1日(水)から8月26日(水)まで、夏の新ナイト・エンターテイメント『ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ〜』をはじめとする「NO LIMIT! お祭り騒ぎの25周年の夏」を開催！

パークで思いきり遊んだ合間に、涼しいレストランでひと休みできるひんやりメニューが初登場します。

暑い夏のパークでも、涼やかな空間と限定グルメで快適にお楽しみいただけます。

パークサイド・グリルで提供される｢オマール海老の冷製パスタ アメリケーヌのグラニテ添え」は、ひんやり冷たいグラニテ仕立てのソースが特徴の一品。

贅沢なオマール海老を使用した、目にも涼やかな本格メニューとなっています。

落ち着いた空間で味わう限定グルメとともに、お祭り騒ぎの25周年の夏ならではの特別な時間が満喫できます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／パークサイド・グリル｢オマール海老の冷製パスタ アメリケーヌのグラニテ添え」の紹介でした。

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