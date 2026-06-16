ラグビー・リーグワン1部で初優勝を飾った神戸は16日、来季に向けて元総監督のウェイン・スミス氏（69）がヘッド・オブ・コーチングに就任することが決定したと発表した。

元ニュージーランド代表ヘッドコーチでもある同氏は、18年に総監督として神戸に加入。18―19年シーズンのトップリーグ制覇などに貢献した。21年に退任したが、今季も「ラグビーコーチメンター/チームアンバサダー」としてチームに携わった。

同氏はチームを通じて、以下のようにコメントした。

「2018年から2020年までの3シーズン、神戸製鋼コベルコスティーラーズ（当時）で素晴らしい時間を過ごさせていただきました。当時、デイブ・ディロン氏がヘッドコーチを務め、私は総監督の役割を担いました。残念ながら2020年は、新型コロナウイルスの影響で大会が中断されたものの、トップリーグ2018―2019兼第56回日本選手権大会でリーグ創設元年の2003年度以来15シーズンぶり2回目、日本選手権制覇は18シーズンぶりの優勝を果たしました。私のラグビーに対する考え方は、1968年にニュージーランドを訪れた日本代表を見て以来、一度も変わっていません。当時私は11歳でしたが、彼らのプレースタイルに魅了されました。キックを多用せず、素早いボールムーブメント、革新的なラインアウト、そしてバックスのアタック。坂田 好弘選手は私の大好きな選手でした。彼らのラグビーは、“ラグビーとはどうプレーされるべきか”という私の考え方を形作りました。そして私は常に、そのスタイルに忠実であり続けようとしてきました。だからこそ、再び神戸で仕事ができることに大きな興奮を感じています。歴史と伝統を誇るコベルコ神戸スティーラーズの一員として、このチームのさらなる発展に貢献し、日本一という目標の達成に向けて全力を尽くします」