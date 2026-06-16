母国16年ぶりのＷ杯出場は「本当に特別」。初の大舞台で２ゴールのニュージーランド代表26歳MFが感極まる「夢にも思わなかった」【W杯】

母国16年ぶりのＷ杯出場は「本当に特別」。初の大舞台で２ゴールのニュージーランド代表26歳MFが感極まる「夢にも思わなかった」【W杯】