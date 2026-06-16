◇インターリーグ ドジャース4−3レイズ（2026年6月15日 ロサンゼルス）

ドジャースは15日（日本時間16日）、本拠でのレイズ戦に勝利を収め、貯金を今季最多タイの19に戻した。「1番・DH」で出場した大谷翔平投手（31）は4打数無安打で2試合連続無安打に終わり、打率は.298となった。試合中に中継局のインタビューに答えたデーブ・ロバーツ監督（54）は大谷の左膝の状態について言及した。

大谷は11日（同12日）のパイレーツ戦で13号本塁打を放つなど活躍したが「左膝の炎症」のため、第5打席で代打を送られて途中交代。翌12日（同13日）のホワイトソックス戦は大事を取って欠場した。

3回、大谷の第2打席の間に「ESPN」のインタビューに応じた指揮官は「ショウヘイは大丈夫です」としたうえで「膝は少し違和感があるようですが、投球時ほどの影響はありません」と話した。打撃より投球時の方が「違和感」があることを明かした上で「ただ打撃に関しては、走塁や盗塁の際にはもちろん細心の注意を払うつもりです」と話した。

大谷は中6日で17日（同18日）のレイズ戦に先発する予定。試合前、指揮官は「現時点では同じプランで進める予定」と明言していた。大谷はこの日の試合前には約20分間と通常より長めにキャッチボール。ブルペン入りはせず、最長約70メートルの距離で遠投し、後半は約20メートルの距離で感覚を確認するようにじっくりと投球した。