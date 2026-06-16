ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１５日（日本時間１６日）に本拠地ロサンゼルスでのレイズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場した。左ヒザの炎症の状態が心配されているが、試合前の会見でロバーツ監督は１７日（同１８日）のレイズ戦の次回登板予定に変更がないことを明かした。

ロバーツ監督は「現時点では変わらない。予定通り進めるつもりだ。現時点ではこのままいく」と語り、球数やイニングなどの制限などは特に口にしなかった。

大谷は１１日（同１２日）のパイレーツ戦で左ヒザの炎症により途中交代。翌１２日（同１３日）は欠場し、不安視する声も上がっていたが、翌１３日（同１４日）からはＤＨとしてスタメン復帰し、本人も状態に問題はないと説明している。

大谷は試合前にグラウンドでキャッチボールや平地での投球練習を行った。強めの投げ込みだったが、動きや表情に目立った異変は見られなかった。通常であれば先発登板２日前にブルペン入りすることが多いが、この日はブルペン投球を行わなかった。ただ、登板前日にブルペンへ入るケースもあり、左ヒザの状態を考慮した調整なのかどうかは現時点では不明だ。快投を期待したい。