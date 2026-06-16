ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１５日（日本時間１６日）に本拠地ロサンゼルスでのレイズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、４打数無安打、２三振だった。打率２割９分８厘。チームは４―３で逆転勝ちした。

９打数無安打と苦手の右腕マルティネスに完敗だった。２点を追う初回先頭はカウント１―１からの３球目、外角低めの７９・８マイル（約１２８・４キロ）のチェンジアップをすくい上げるも右飛に倒れた。バットの先だった。

３―３の３回先頭はカウント２―２からの５球目、外角高めの９０・６マイル（約１４５・８キロ）のカットボールを当てだけの三ゴロ。全力疾走で一塁を駆け抜けたが「アウト」だった。左ヒザの炎症への影響が心配されたがベンチに戻っても気にする素振りはなかった。

５回一死無走者はカウント２―２からの５球目、内角高めの９４・２マイル（約１５１・６キロ）のフォーシームに空振り三振。変化球を意識させられて裏をかかれた。６月絶好調の大谷も天敵相手に沈黙だ。

ロハスの代打弾で４―３と勝ち越した直後の７回一死無走者は３番手の左腕マッツと対戦。２ストライクからの４球目、外角高めの９３・５マイル（約１５０・５キロ）のシンカーに手が出ず見逃し三振だった。２試合連続無安打となったが打撃の状態は悪くない。１６日（同１７日）からのアーチ量産に期待だ。