ハウステンボス、開業以来初のジェットコースター2027年誕生へ
【女子旅プレス＝2026/06/16】長崎県佐世保市のテーマパークリゾート・ハウステンボスは16日、開業以来初のジェットコースターとして、ここでしか味わえない絶景コースターを2027年に開業することを発表した。
【写真】ハウステンボス「ミッフィー」エリアに潜入
同アトラクションは、開業以来最大の投資額をかけた大型プロジェクト。ハウステンボスならではの美しいヨーロッパの街並みを高所から一望しながら、絶景を駆け巡るこれまでにない体験を届ける。
ハウステンボスでは新たな成長戦略のもと、2025年からミッフィーをテーマにした世界唯一のエリア「ミッフィー・ワンダースクエア」、絶景を楽しむライドアトラクション、そして世界的にも愛される『エヴァンゲリオン』をテーマにした日本初の8Kライドアトラクションを段階的に導入してきた。第3弾として今年4月にオープンした「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K - 」は、開業後1カ月間の来場者数が前年同期比130％に伸長するなど好評を博している。今回の新アトラクションは成長戦略の第4弾に位置付けられ、新たなシンボルとなると共にこれまでにない感動と興奮を届けることが期待される。（女子旅プレス／modelpress編集部）
住所：長崎県佐世保市ハウステンボス町1-1
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【写真】ハウステンボス「ミッフィー」エリアに潜入
◆ハウステンボス初のジェットコースター導入へ
同アトラクションは、開業以来最大の投資額をかけた大型プロジェクト。ハウステンボスならではの美しいヨーロッパの街並みを高所から一望しながら、絶景を駆け巡るこれまでにない体験を届ける。
◆進化が止まらないハウステンボスの成長戦略
ハウステンボスでは新たな成長戦略のもと、2025年からミッフィーをテーマにした世界唯一のエリア「ミッフィー・ワンダースクエア」、絶景を楽しむライドアトラクション、そして世界的にも愛される『エヴァンゲリオン』をテーマにした日本初の8Kライドアトラクションを段階的に導入してきた。第3弾として今年4月にオープンした「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K - 」は、開業後1カ月間の来場者数が前年同期比130％に伸長するなど好評を博している。今回の新アトラクションは成長戦略の第4弾に位置付けられ、新たなシンボルとなると共にこれまでにない感動と興奮を届けることが期待される。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■ハウステンボス
住所：長崎県佐世保市ハウステンボス町1-1
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