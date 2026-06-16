人気アイドルメンバー「斉木楠雄のΨ難」キャラクターコスプレ披露「圧倒的美少女」「原作から飛び出してきたみたい」
【モデルプレス＝2026/06/16】アイドルグループ・iLiFE!（アイライフ）の若葉のあが6月14日、自身のInstagramを更新。コスプレ姿を披露し反響を呼んでいる。
【写真】「原作から飛び出してきたみたい」17歳人気アイドル「斉Ψ」照橋心美コスプレ姿
若葉は「照橋心美ちゃんの制服だよ だいすきなキャラクター」とつづり、コスプレ写真を投稿。アニメ「斉木楠雄のΨ難」に登場する美少女キャラクター、照橋心美（てるはし・ここみ）の制服姿を披露した。髪型も再現し、クレープを手に持ちながら可憐な笑顔を見せている。
この投稿に「可愛すぎる」「リアルにおっふが出た」「圧倒的美少女」「原作から飛び出してきたみたい」「コスプレ似合ってる」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】「原作から飛び出してきたみたい」17歳人気アイドル「斉Ψ」照橋心美コスプレ姿
◆若葉のあ、「斉Ψ」の照橋心美コスプレ
若葉は「照橋心美ちゃんの制服だよ だいすきなキャラクター」とつづり、コスプレ写真を投稿。アニメ「斉木楠雄のΨ難」に登場する美少女キャラクター、照橋心美（てるはし・ここみ）の制服姿を披露した。髪型も再現し、クレープを手に持ちながら可憐な笑顔を見せている。
◆若葉のあの投稿に反響
この投稿に「可愛すぎる」「リアルにおっふが出た」「圧倒的美少女」「原作から飛び出してきたみたい」「コスプレ似合ってる」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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