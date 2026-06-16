【ウマ娘 プリティーダービー アストンマーチャン】 2027年5月 発売予定 価格：27,280円

アルターは、フィギュア「ウマ娘 プリティーダービー アストンマーチャン」を2027年5月に発売する。価格は27,280円。

本製品は、ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』に登場する「アストンマーチャン」を1/7スケールでフィギュア化したもの。

彼女が日頃から持ち歩くマーちゃん人形を手にした姿で立体化しており、ウォームホワイトとレッドを基調とした特徴的な勝負服も華やかで可愛らしい仕上がりとなっている。

立体的に彫刻されたサッシュの紋章や王冠をはじめとした小物類など、細やかな造形と塗装が醸す密度感が目を引くほか、一部パーツ差し替えによる2種のポーズ再現に加え、マーちゃん人形も単体展示が可能。好みに合わせたディスプレイを楽しむことができる。

「ウマ娘 プリティーダービー アストンマーチャン」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高 約260mm（台座含む） 素材：PVC、ABS その他仕様ポーズは2種が再現可能マーちゃん人形は単体ディスプレイが可能

(C) Cygames, Inc.

※画像は試作品です。実際の製品とは若干異なります。ご了承ください。