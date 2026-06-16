今日好き、ひと夏の思い出を一緒に作るスペシャルイベント開催決定
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、オリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』シリーズのイベント「今日好き夏まつり supported by GRL」（以下、「今日好き夏まつり」）を８月10日（月）にSGCホール有明（TOKYO DREAM PARK）にて開催することを決定した。
『今日、好きになりました。』シリーズ（以下、『今日好き』）は、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛リアリティーショーで、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかける。2025年７月放送の『今日、好きになりました。夏休み編2025』では、これまでに放送した『今日、好きになりました。』全シリーズにおいて、週間視聴者数および番組総視聴者数の最高記録を更新したほか、2016年のABEMA開局以降に配信したすべてのABEMAオリジナル番組における週間視聴者数でも最高記録を更新するなど話題を呼んでいる。
８月10日（月）に開催する「今日好き夏まつり」は、“今日好きメンバーとひと夏の思い出を一緒につくる”をコンセプトにしたオフラインイベント。このたび、本イベントの参加メンバー第１弾として、『今日好き』にて生まれたカップル４組を発表。五十嵐蓮＆日向袮音の“れんねね”カップル、今井暖大＆時田音々の“はるねね”カップル、倉澤俊＆谷村優真の“しゅんゆま”カップル、酒井理央＆森口優花の“ゆかりお”カップルが出演する。
（C）AbemaTV, Inc.
『今日、好きになりました。』シリーズ（以下、『今日好き』）は、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛リアリティーショーで、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかける。2025年７月放送の『今日、好きになりました。夏休み編2025』では、これまでに放送した『今日、好きになりました。』全シリーズにおいて、週間視聴者数および番組総視聴者数の最高記録を更新したほか、2016年のABEMA開局以降に配信したすべてのABEMAオリジナル番組における週間視聴者数でも最高記録を更新するなど話題を呼んでいる。
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