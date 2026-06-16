オランダを訪問中の天皇、皇后両陛下は6月14日夜（日本時間15日早朝）、滞在先の王室の離宮ヘット・アウデ・ロー城で、ウィレムアレクサンダー国王夫妻と一緒にサッカーのワールドカップ日本対オランダの試合をテレビ観戦されました。



【写真】「すごい親密」「仲良しですね」 天皇陛下とオランダ国王の自撮り写真

宮内庁の公式インスタグラムは15日、観戦時の写真2枚を公開。



1枚目は、両陛下と国王夫妻の4ショット。それぞれ自国チームのタオルマフラーを首から下げ、応援ムードを盛り上げています。国王夫婦の愛犬トイプードルの姿もあり、カメラに向かって愛らしい表情を浮かべています。



2枚目は天皇陛下と国王のツーショット。天皇陛下はやさしい笑顔を浮かべ、国王は親指を立ててポーズ。写真には「撮影：国王陛下」と説明が添えられ、国王による自撮り写真であることが分かります。



皇室とオランダ王室との親交の深さに、ネット上では「とてもいい光景」「これ自撮りですよね」「このセルフィー、最高に素敵」「すごい親密」「仲良しですね」「仲の良さにほっこり」「これは貴重だ」「トイプー微笑ましい」「ワンちゃんかわいい」「天皇皇后両陛下もなでなでされたのかな」などの声が広がっています。