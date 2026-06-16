蔵人幸明×WOOMAが初タッグ　『キミの顔で僕にキスして』連載開始

漫画家の蔵人幸明とイラストレーターのWOOMAによる新連載『キミの顔で僕にキスして』が『別冊少年チャンピオン』2026年7月号（秋田書店／2026年6月15日発売）よりスタートする。

【写真】「俺の通う高校は外から見れば文武両道の全国トップレベルの進学校ーーだが」

本作は、生徒がランク付けされる学園を舞台にした人間ドラマ。Aランクの色摩と最下位Eランクの阿月という、本来交わらないはずの二人が、ある出来事を境に関係を持つことになるという物語が描かれる。

原作を手掛ける蔵人幸明は、『まりも兄弟の茶飯事』『じゃあ、君の代わりに殺そうか？』などの漫画作品を生み出してきた漫画家。作画を担当するWOOMAは、人気を博したMVやキャラクターデザインを数多く手掛けるイラストレーターであり、両者がタッグを組むのは今回が初となる。

「俺の通う高校は外から見れば文武両道の全国トップレベルの進学校ーーだが／その実、内部は独特の世界が形成されていた」というモノローグから始まる本作。学園内のランク制度によって隔てられた二人がある出来事をきっかけに運命を共にすることになり、序列が支配する学園を舞台に緊張感あふれる人間ドラマが展開される。本作の連載開始と合わせ、本作の冒頭数ページも発表されている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）