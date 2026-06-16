元賞金女王の森田理香子が7月にジュニアキャンプを開催 「ゴルフを好きになってほしい」
国内女子ツアー通算7勝で2013年の賞金女王・森田理香子が夏休みにジュニア向けの「森田理香子ジュニアゴルフキャンプ」を開催する。日程は7月27〜29日の3日間で小学4年から6年生までの12名限定。2泊3日の合宿生活で自身のジュニア経験などをもとに、森田が子どもたちにゴルフの楽しさを伝える。
【写真】ヘッドだけで14万? 森田理香子のレアウェッジ
『楽しむ×自分でやる×仲間と育つ』をコンセプトに、森田が直接指導する3日間。「私が子どもの頃に出会った“ゴルフ合宿”を、今の子どもたちへ届けたい。この企画は、私自身が小学生時代に参加していたゴルフ合宿を、朽木の地で再び始めたいという思いから生まれました」と、森田がジュニア時代に参加した合宿がベースとなる。今回が初開催となる本企画では、ゴルフの楽しさを学んでもらうことからスタートし、「ゴルフの技術だけではなく、仲間と寝食をともにする時間、自分のことを自分でやってみる経験、うまくいかない悔しさ、できた時の喜び、そして自然の中で思いきり挑戦する楽しさ」を味わってほしいという、まさに夏休みにうってつけの企画だ。「ゴルフというスポーツを通して、子どもたちが少しだけたくましくなり、自信を持ち、仲間との時間を心から楽しめる場所をつくりたいと考えています」。想いが詰まった3日間で、子どもたちの成長の一助になる場を提供する。圧倒的な飛距離と豪快で華やかなプレーでゴルフファンを魅了してきた森田が、自身の原点でもある地で新たな一歩を踏み出す。【森田理香子のコメント】私が、子どもの頃に出会った“ゴルフ合宿”を、今の子どもたちへ届けたい。この企画は、私自身が小学生時代に参加していたゴルフ合宿を、朽木の地で再び始めたいという思いから生まれました。子どもの頃に過ごした合宿には、ゴルフの技術だけではなく、仲間と寝食をともにする時間、自分のことを自分でやってみる経験、うまくいかない悔しさ、できた時の喜び、そして自然の中で思いきり挑戦する楽しさがありました。この合宿で大切にしたいのは、スコアだけを競うことではありません。・ゴルフをもっと好きになること・正直にプレーすること・仲間を助けること・自分で考え、自分で行動してみることゴルフというスポーツを通して、子どもたちが少しだけたくましくなり、自信を持ち、仲間との時間を心から楽しめる場所をつくりたいと考えています。かつて私が体験した原点を、今の時代に合う形で受け継ぎながら、朽木の自然の中で、子どもたちの新しい挑戦を応援します。定員は12名（定員に達し次第終了）で参加費は8万8000円（税込）。初心者も歓迎とのこと。応募要項や詳細はhttps://asia-golf-college.com/golf-camp/
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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