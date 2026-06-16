ロッテは19日の楽天戦から、ZOZOマリンスタジアムで7回裏終了時点でマリーンズがリードしている日だけ「サブローマルハイボール」を販売開始すると発表した。

サブローマルハイボールは、若鶴酒造株式会社（富山県砺波市）の三郎丸蒸留所にて製造する「三郎丸蒸留所のスモーキーハイボール」とサブロー監督を合わせた勝利のコラボハイボール。また、マリーンズ勝利時に実施している「MARINES WINNING CEREMONY」も同日の楽天戦から「MARINES WINNING CEREMONY supported by 三郎丸蒸留所」としてリニューアルする。「勝利を祝ってみんなで乾杯！」をコンセプトにサブロー監督とのコラボCMもビジョンで放映し、球場全体を盛上げる。

サブロー監督は「この度は、私の名前と同じハイボールでコラボさせていただき感謝しております。一つでも多く勝利を積み重ね、ファンの皆さんにサブローマルハイボールで乾杯していただけるよう頑張ります」とコメントを寄せた。

＜サブローマルハイボール概要＞メニュー名:サブローマルハイボール、価格:900円（税込）※限定選手ステッカー6種（ランダム）がセット、販売開始日:6月19日楽天戦より販売開始、販売店舗:球場内店舗、売り子、外周グルメエリアにて販売予定、販売条件:販売はZOZOマリンスタジアムで開催の公式戦で7回裏終了時点（8回以降逆転時）でマリーンズがリードしている日に限り販売。マリーンズ勝利時:試合終了30分後まで販売、マリーンズ敗戦時:試合終了後販売終了。