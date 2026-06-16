生駒里奈、ベッドに横たわるニット姿で美ウエスト際立つ「大人の魅力が増してる」「圧倒的な透明感」と反響
【モデルプレス＝2026/06/16】女優の生駒里奈が6月15日、自身のInstagramを更新。ニットのセットアップ姿を公開した。
【写真】30歳元乃木坂センター「大人の魅力が増してる」ベッドに横たわる美ウエストショット
生駒は、芸能生活15周年を記念した写真集「ルリカケス」（ワニブックス）が8月21日に発売されることを報告。フォトグラファーの青山裕企氏によって撮影されたソロショットを投稿している。茶色や黄土色の糸で編まれたニットのセットアップスタイルで、白いシーツに横たわる姿が収められており、引き締まった美しいウエストが際立っている。
また「人からは生駒ちゃん痩せてるからいいねーと言われるけど このような作品を出した時に 言われたくもない言葉をかける人もいます。（よくなーい）」ともコメント。「だから、このルリカケスでは 私の身体を使ってできる生駒ちゃんが好きな格好をしました」と明かし、「生駒里奈推しの皆さま記念に是非お手に取ってくださいね」とファンに呼びかけている。
この投稿は「大人の魅力が増してる」「圧倒的な透明感」「ボディラインが美しすぎる」「表情に引き込まれそう」「ナチュラルなのに色気がある」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】30歳元乃木坂センター「大人の魅力が増してる」ベッドに横たわる美ウエストショット
◆生駒里奈、美ウエスト際立つニット姿披露
生駒は、芸能生活15周年を記念した写真集「ルリカケス」（ワニブックス）が8月21日に発売されることを報告。フォトグラファーの青山裕企氏によって撮影されたソロショットを投稿している。茶色や黄土色の糸で編まれたニットのセットアップスタイルで、白いシーツに横たわる姿が収められており、引き締まった美しいウエストが際立っている。
◆生駒里奈の投稿に「大人の魅力が増してる」と反響
この投稿は「大人の魅力が増してる」「圧倒的な透明感」「ボディラインが美しすぎる」「表情に引き込まれそう」「ナチュラルなのに色気がある」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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