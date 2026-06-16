HANA、Amazon「プライムデー」CMでフリースタイルダンス 高揚感を見事に表現【CHIKAコメント】
【モデルプレス＝2026/06/16】Amazonは、2026年7月10日0時から7月13日23時59分までの4日間にわたり、Amazonプライム会員限定のビッグセール「プライムデー」を開催する。7人組ガールズグループ・HANAのメンバーが「プライムデー」を盛り上げる。
【写真】グループ3人目「マック」新CM出演したHANAメンバー
「プライムデー」に先立ち、6月16日にHANAの特設ページをオープン。さらに、HANAが出演する「プライムデー」のCM「ワクワク広がる」篇は6月23日から特設ページで、7月3日から全国でテレビ放映されるほか、ウェブやSNSなどの各種媒体でも順次公開予定だ。
異なるバックグラウンドを持つ7人が唯一無二の世界観と統一感を両立させ、圧倒的なライブパフォーマンス、等身大の心情と強さを描く歌詞、飾らない人間性で多くの人たちを魅了し続けているHANA。Amazonは、HANAとのコラボレーションを通じて、ユーザーの多様なライフスタイルや価値観に合った、“最高のお買い物体験”を提供する「プライムデー」のワクワク感を伝える。そして「プライムデー」でのお買い物がより多くのユーザーの節約と豊かな暮らしへのサポートとなるよう取り組む。
HANAの特設ページでは「プライムデー」に登場するセール対象商品の中からメンバーそれぞれが選んだ注目商品を紹介。普段はあまり知ることができないHANAのお買い物の様子が垣間見られる「プライムデー」だからこその実現したコンテンツだ。さらに、特設ページではHANAが出演する「プライムデー」のCMのメイキング映像も、6月22日まで視聴できる。今後「プライムデー」に向けて様々なコンテンツが追加される予定だ。
今回の「プライムデー」のCMは、ビッグセールの高揚感をダンスで表現した「ワクワク広がる」篇。「プライムデー」の開始を知った瞬間、人々が思わず身体を動かしてしまう、そんなワクワクが止まらない感情を描いています。CMは、HANAのメンバーたちが「プライムデー」の開始を知るシーンからスタート。最初はつい肩が動いてしまう程度の小さなリアクションだったものが、次第に周囲を巻き込みながら大きなダンスへと発展していく。HANA のメンバーたちによる自然体で遊び心あふれる表情や、思わず真似したくなる軽快な振り付けも見どころのひとつ。盆踊りや現代のグループダンスカルチャーなど、日本に根付く「身体を通して感情を共有する文化」からもインスピレーションを受けており、HANAならではの一体感あるパフォーマンスを通して、「プライムデー」に向けた高揚感をエンターテインメントとして表現している。
ホテルのロビーをイメージした、きらびやかなスタジオに集まったHANAのメンバーがソファーで談笑しているシーンでは、普段のパフォーマンスとは異なり演技がメインの撮影だが、日頃から長く時間を共にしているだけあって、HANAのプライベートな空間にいるかのような自然な雰囲気を撮影できた。目玉であるダンスの撮影は、スマートフォンを見てMOMOKAが「プライムデー」の開始を知るシーンからスタート。抑えきれないワクワクに身体が動き出し、他のメンバーを巻き込み、さらに一体感ある動きへと増幅していく。
HANAのメンバーはオリジナリティあふれるダンスをフリースタイルで披露し、徐々に高まっていく「プライムデー」への高揚感を見事に表現した。そんな楽しそうなHANAに触発され撮影スタッフからも歓声が上がるほど、スタジオは徐々に熱気に包まれていった。心からダンスを愛し、個性的でありながら一体感のあるHANAのパフォーマンスの余韻に浸りながら、温かな拍手とともに撮影は締めくくられた。（modelpress編集部）
この度はAmazonさんの「プライムデー」のお仕事をさせていただき、本当にありがとうございました。初めてダンボールを持って撮影したり、踊りながら「プライムデー」の喜びを表現したり、とても楽しかったです。最近も Amazon でヘッドフォンを買ったのですが、撮影を思い出して改めて関わらせていただけたことに驚いていました。Amazonさんは買い物、ビデオ、音楽などなど、自分の生活に欠かせないほど、たくさん愛用しているので本当に嬉しいです！
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【写真】グループ3人目「マック」新CM出演したHANAメンバー
◆HANA、特設ページ＆CM放映
「プライムデー」に先立ち、6月16日にHANAの特設ページをオープン。さらに、HANAが出演する「プライムデー」のCM「ワクワク広がる」篇は6月23日から特設ページで、7月3日から全国でテレビ放映されるほか、ウェブやSNSなどの各種媒体でも順次公開予定だ。
◆HANA「プライムデー」に向け様々なコンテンツ追加予定
HANAの特設ページでは「プライムデー」に登場するセール対象商品の中からメンバーそれぞれが選んだ注目商品を紹介。普段はあまり知ることができないHANAのお買い物の様子が垣間見られる「プライムデー」だからこその実現したコンテンツだ。さらに、特設ページではHANAが出演する「プライムデー」のCMのメイキング映像も、6月22日まで視聴できる。今後「プライムデー」に向けて様々なコンテンツが追加される予定だ。
今回の「プライムデー」のCMは、ビッグセールの高揚感をダンスで表現した「ワクワク広がる」篇。「プライムデー」の開始を知った瞬間、人々が思わず身体を動かしてしまう、そんなワクワクが止まらない感情を描いています。CMは、HANAのメンバーたちが「プライムデー」の開始を知るシーンからスタート。最初はつい肩が動いてしまう程度の小さなリアクションだったものが、次第に周囲を巻き込みながら大きなダンスへと発展していく。HANA のメンバーたちによる自然体で遊び心あふれる表情や、思わず真似したくなる軽快な振り付けも見どころのひとつ。盆踊りや現代のグループダンスカルチャーなど、日本に根付く「身体を通して感情を共有する文化」からもインスピレーションを受けており、HANAならではの一体感あるパフォーマンスを通して、「プライムデー」に向けた高揚感をエンターテインメントとして表現している。
◆HANA、オリジナリティあふれるダンス披露
ホテルのロビーをイメージした、きらびやかなスタジオに集まったHANAのメンバーがソファーで談笑しているシーンでは、普段のパフォーマンスとは異なり演技がメインの撮影だが、日頃から長く時間を共にしているだけあって、HANAのプライベートな空間にいるかのような自然な雰囲気を撮影できた。目玉であるダンスの撮影は、スマートフォンを見てMOMOKAが「プライムデー」の開始を知るシーンからスタート。抑えきれないワクワクに身体が動き出し、他のメンバーを巻き込み、さらに一体感ある動きへと増幅していく。
HANAのメンバーはオリジナリティあふれるダンスをフリースタイルで披露し、徐々に高まっていく「プライムデー」への高揚感を見事に表現した。そんな楽しそうなHANAに触発され撮影スタッフからも歓声が上がるほど、スタジオは徐々に熱気に包まれていった。心からダンスを愛し、個性的でありながら一体感のあるHANAのパフォーマンスの余韻に浸りながら、温かな拍手とともに撮影は締めくくられた。（modelpress編集部）
◆HANA・CHIKAコメント
この度はAmazonさんの「プライムデー」のお仕事をさせていただき、本当にありがとうございました。初めてダンボールを持って撮影したり、踊りながら「プライムデー」の喜びを表現したり、とても楽しかったです。最近も Amazon でヘッドフォンを買ったのですが、撮影を思い出して改めて関わらせていただけたことに驚いていました。Amazonさんは買い物、ビデオ、音楽などなど、自分の生活に欠かせないほど、たくさん愛用しているので本当に嬉しいです！
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