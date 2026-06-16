KEY TO LIT佐々木大光「世界で3番目に尊敬してる」芸能人告白「微笑ましい」「1位がお父さんじゃないのも面白すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/06/16】KEY TO LIT（キテレツ）の佐々木大光が15日、フジテレビ系ゲームバラエティー「真剣遊戯！THEバトルSHOW」（毎週月曜よる8時〜／全国ネット）に出演。尊敬する人物についてランキング形式で語った。
【写真】キテレツ佐々木が憧れる62歳芸能人
番組では、出演者らが「芸人バラエティチーム」と「アイドル俳優チーム」に分かれ、2文字に続く言葉をリズムに合わせて回答する「2文字つなぎサバイバル」に挑戦。佐々木は中島健人率いるアイドル俳優チームのメンバーとして、出川哲郎らとのバトルを繰り広げた。
芸人バラエティチームのキャプテンを務める出川は1度ゲームに失敗し脱落するも、同チームがメンバー1人の復活権を獲得したことにより復活。復活した出川にまつわるエピソードを尋ねられた佐々木は「実は（出川は）世界で3番目に尊敬してる方なんですよ」と告白。これを受け出川は「えーーー！」と喜びつつも「どうせだったら1番目にしてよ！」と悔しさをにじませた。
続けて、尊敬している人のトップ3について1位を「日村さん（バナナマンの日村勇紀）」、2位を「父親」、3位を「出川さん」とした佐々木。出川のどのようなところを尊敬しているか尋ねられると「いや、この歳でもプレイヤーとして働いてらっしゃるのが素晴らしいなっていう」と回答し、出川に憧れを抱いていることをユーモアを交えて明かした。
放送を受け、SNS上では「可愛がってもらってて嬉しい」「微笑ましい」など、佐々木が出川と交流をする様子を喜ぶ声が相次いだ。また佐々木のランキング結果に関しても「1位がお父さんじゃないのも面白すぎる」「絶対お父さん日村さんと出川さんに挟まれてると思ってない」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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【写真】キテレツ佐々木が憧れる62歳芸能人
◆佐々木大光、事務所先輩らと「2文字つなぎサバイバル」に挑戦
番組では、出演者らが「芸人バラエティチーム」と「アイドル俳優チーム」に分かれ、2文字に続く言葉をリズムに合わせて回答する「2文字つなぎサバイバル」に挑戦。佐々木は中島健人率いるアイドル俳優チームのメンバーとして、出川哲郎らとのバトルを繰り広げた。
◆佐々木大光、尊敬する人物をランキング形式で発表
芸人バラエティチームのキャプテンを務める出川は1度ゲームに失敗し脱落するも、同チームがメンバー1人の復活権を獲得したことにより復活。復活した出川にまつわるエピソードを尋ねられた佐々木は「実は（出川は）世界で3番目に尊敬してる方なんですよ」と告白。これを受け出川は「えーーー！」と喜びつつも「どうせだったら1番目にしてよ！」と悔しさをにじませた。
続けて、尊敬している人のトップ3について1位を「日村さん（バナナマンの日村勇紀）」、2位を「父親」、3位を「出川さん」とした佐々木。出川のどのようなところを尊敬しているか尋ねられると「いや、この歳でもプレイヤーとして働いてらっしゃるのが素晴らしいなっていう」と回答し、出川に憧れを抱いていることをユーモアを交えて明かした。
◆佐々木大光と出川哲郎のやり取りにファン反響
放送を受け、SNS上では「可愛がってもらってて嬉しい」「微笑ましい」など、佐々木が出川と交流をする様子を喜ぶ声が相次いだ。また佐々木のランキング結果に関しても「1位がお父さんじゃないのも面白すぎる」「絶対お父さん日村さんと出川さんに挟まれてると思ってない」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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