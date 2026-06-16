ハイヒール・モモコ、息子とW杯現地観戦 顔出しショットに「そっくり」「イケメン」の声
【モデルプレス＝2026/06/16】お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが6月15日までに自身のInstagramを更新。サッカーワールドカップ日本代表の初戦・対オランダ代表戦（14日、日本時間15日）の観戦ショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】62歳ベテラン芸人「そっくり」イケメン息子とW杯現地観戦顔出しショット
モモコは「前日スタジアムの横のウォールマートに行ったら、びっくりするぐらい日本人が居ました！」とつづり、記念パネルの前で撮影した写真を投稿。息子を含めたサポーター達と一緒にカメラに写っている。写真を頼まれた日本人サポーター達にも積極的に話しかけたというモモコは「さあ！まもなく試合開始！Let’s go Japan！！」とコメントした。
この投稿に「現地観戦羨ましい」「楽しんできてください」「さすが親子！顔がそっくりですね」「息子さんイケメン」「コミュニケーション能力高くてすごい」など反響が寄せられている。
モモコは1992年に一般男性と結婚。1995年に長男、1999年に次男、2002年に長女を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】62歳ベテラン芸人「そっくり」イケメン息子とW杯現地観戦顔出しショット
◆ハイヒール・モモコ、息子と現地でW杯観戦
モモコは「前日スタジアムの横のウォールマートに行ったら、びっくりするぐらい日本人が居ました！」とつづり、記念パネルの前で撮影した写真を投稿。息子を含めたサポーター達と一緒にカメラに写っている。写真を頼まれた日本人サポーター達にも積極的に話しかけたというモモコは「さあ！まもなく試合開始！Let’s go Japan！！」とコメントした。
◆ハイヒール・モモコの投稿に反響
この投稿に「現地観戦羨ましい」「楽しんできてください」「さすが親子！顔がそっくりですね」「息子さんイケメン」「コミュニケーション能力高くてすごい」など反響が寄せられている。
モモコは1992年に一般男性と結婚。1995年に長男、1999年に次男、2002年に長女を出産した。（modelpress編集部）
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