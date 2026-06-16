蛯原英里「友達家族とザリガニ釣り」子ども顔出しショット公開「懐かしい」「はしゃいでる姿が可愛い」
【モデルプレス＝2026/06/16】モデルの蛯原友里の双子の妹でチャイルドボディセラピストの蛯原英里が6月15日、自身のInstagramを更新。子ども達とザリガニ釣りを楽しむ姿を公開し反響を呼んでいる。
【写真】46歳美人モデルの双子妹「はしゃいでる姿が可愛い」ザリガニ釣りで子ども顔出し
英里は「友達家族とザリガニ釣り」とつづり、写真を複数枚投稿。子ども達が水辺に集まり、岩陰に釣竿を垂らす姿やバケツいっぱいのザリガニにはしゃぐ姿などを披露している。また、「自然の中でたくさん遊んでたくさん笑いました」などと楽しそうなエピソードを明かしている。
この投稿に「楽しそう」「夏の思い出ですね」「子ども達の笑顔が素敵」「懐かしいですね」「はしゃいでる姿が可愛いです」など反響が寄せられている。
英里は、2004年に一般男性と結婚し、2014年8月6日に第1子となる女児を出産。2018年9月21日に自身のブログを通じて第2子を出産したことを報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】46歳美人モデルの双子妹「はしゃいでる姿が可愛い」ザリガニ釣りで子ども顔出し
◆蛯原英里、子ども達とザリガニ釣り堪能
英里は「友達家族とザリガニ釣り」とつづり、写真を複数枚投稿。子ども達が水辺に集まり、岩陰に釣竿を垂らす姿やバケツいっぱいのザリガニにはしゃぐ姿などを披露している。また、「自然の中でたくさん遊んでたくさん笑いました」などと楽しそうなエピソードを明かしている。
◆蛯原英里の投稿に反響
この投稿に「楽しそう」「夏の思い出ですね」「子ども達の笑顔が素敵」「懐かしいですね」「はしゃいでる姿が可愛いです」など反響が寄せられている。
英里は、2004年に一般男性と結婚し、2014年8月6日に第1子となる女児を出産。2018年9月21日に自身のブログを通じて第2子を出産したことを報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】