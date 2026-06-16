２月のミラノ・コルティナ五輪スノーボード・ハーフパイプ男子で金メダルに輝いた戸塚優斗（ヨネックス）が１６日、母校の日体大（東京・世田谷区）を凱旋（がいせん）訪問。３月に遠征で卒業式に出られなかったため、学位記を受け取った。「去年まで通っていたから懐かしいな。６年と時間がかかってしまったけど、卒業したかったので良かったです」と頭を下げ、感謝を伝えた。競技と学業の両立を完遂し、同大スキー・スノーボード部の顧問・竹腰誠教授も「本当によく頑張っていた」とたたえた。

ミラノ五輪金メダルの快挙の裏で、驚異の底力を見せていた。１６年リオデジャネイロ夏季五輪の体操男子団体総合金メダリストで、現在は体育学科の助教「白井健三先生」の器械体操の授業を受講。冬季の競技シーズンは多忙で授業を受けられない時は、課題をこなした。

課題の締め切りも近かったため、「追い込まれていた」と戸塚は、五輪期間も午後の練習前に課題に励み、決勝２日前に提出。これには、白井先生も「僕のメンタルだったら五輪期間に、絶対にできなかった」と仰天。さらに悲願の金メダルを獲得して見せた教え子に「すごい…」と脱帽するしかなかった。戸塚は「切羽詰まっていた方が楽しい」とさらりと言って笑わせた。

競技で多忙ながらも６年間奮闘し、無事卒業。今後は３０年フランス・アルプス地域で開催される五輪を目指す。１４年ソチ、１８年平昌五輪フィギュアスケート男子の羽生結弦以来、日本勢の個人種目では２人目の連覇が目標。「金メダルの夢は１つかなった。４年後の五輪が自分の競技の終わりになるかもしれないので、しっかりやっていけたら」と決意を新たにした。