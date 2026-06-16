お笑いコンビ「アインシュタイン」が１６日、都内で映画「スーパーガール」（クレイグ・ギレスピー監督、２６日日米同時公開）の公開記念イベントに登場した。

２人は映画の記念Ｔシャツを着用して登場。イベントでは、会場となった渋谷にある忠犬ハチ公にちなみ、作中で超能力を持った犬として登場するクリプトの像がお披露目された。

５年前に実家で飼っていた犬を亡くしたという河井ゆずるは「亡くなるときに福岡に新幹線で行ってたんですよ。着く１５分くらい前にウトウトして寝たんですけど、犬を散歩している夢を見たんですよ。初めて。ほんで駅に着いたら母親から電話が鳴ってて、『静かに息を引き取ったよ』って。こんなんマジであんのかって思いましたよ」と愛犬との最後を振り返った。

映画の公開が迫り、稲田直樹は「スーパーガールがなぜ強いかというと、誰かを守りたいという気持ちがあるからだと思います。みなさんも自分のことばかりではなく、誰かのスーパーマン・ガールになりましょう！」と真っすぐ話すと、河井から「かっこいい。ずっと敵側の見た目してんのに」とツッコまれ、会場の笑いを誘った。

今作は故郷のクリプトン星を失い、愛犬・クリプトと静かに暮らしていたスーパーガールことカーラ・ゾー＝エルが、謎の敵の襲撃で愛犬が毒に侵されてしまい、解毒剤を手に入れるために宇宙を巡る危険な旅へ出発。宇宙規模の壮大な戦いへと巻き込まれていく物語となっている。