元「モーニング娘。」でタレントの辻希美、夫の俳優・杉浦太陽が１６日、都内で「父の日は牛肉を食べよう。モ〜モ〜キャンペーン！！！」メディア向けＰＲ発表会に出席した。

今年の父の日は「家族で出かける予定がある。（イベントの時は）他の予定を蹴ってでも、家族で一緒にご飯を食べる」。子どもの部活や習い事で家族そろう時間が減っているというが、最近は家族でステーキを食べたそうで「肉があると言ったら、子どもたちがすぐに集まってきた。肉は家族の絆をつなぐ」と強調した。

辻が第５子を妊娠・出産した際には、育休をとるなど積極的に育児に取り組んできた杉浦。世の中のパパに向け「育児参加率が増えてくる時代になったけど、家族でいる時間の心地よさ、幸せを色々な人に感じてほしい。自分が育児、家事に参加することで家に居場所ができて、父の日にありがとうという言葉が返ってくる。頑張っていきましょう」とエールを送った。

辻は杉浦の印象的な育児シーンを「長男が高校に上がったタイミングで、ネクタイをつけるようになって。ネクタイのつけかたを男同士で向き合って教え合って練習しているのがすごいほほえましくて」と紹介。「思春期の長男と一緒に至近距離でやって、その姿がいいなーと思って、隠し撮りしました」と明かしていた。