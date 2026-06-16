大阪・ABC新人アナ、お披露目で「六甲おろし」熱唱 元高校球児→応援団・枝廣二葉アナ＆元軽音楽部・瀧口美咲アナ
ABCテレビに今年4月に入社した枝廣二葉アナウンサー（23）、瀧口美咲アナウンサー（23）が17日のデビューに先立って、16日放送のABCラジオ『おはようパーソナリティ小縣裕介です』に出演した。
【動画】美声響かせ「六甲おろし」を熱唱したABC新人アナの枝廣二葉アナ＆瀧口美咲アナ
番組の公式Xでは「ABC新人アナウンサーお披露目」とつづり、小縣裕介アナ、アシスタントの板垣菜津美との集合ショットを投稿した。さらに続けて番組内での六甲おろしを熱唱する様子も公開。「歌がとっても上手な瀧口美咲アナと枝廣二葉アナ」とのコメントともに、2人が高らかに六甲おろしを歌い上げていた。
枝廣アナは東京都出身。慶應義塾大学應援指導部の元代表という肩書を持つ。中学〜高校は野球部に所属しており、担当したい番組として『熱闘甲子園』を挙げていた。また瀧口アナは山梨県甲府市出身。高校・大学にはバンドサークルや軽音楽部に所属し、ギターや歌を担当していた。
なお、17日のラジオ『ABCニュース』でアナウンサーとしてデビューする。
【動画】美声響かせ「六甲おろし」を熱唱したABC新人アナの枝廣二葉アナ＆瀧口美咲アナ
番組の公式Xでは「ABC新人アナウンサーお披露目」とつづり、小縣裕介アナ、アシスタントの板垣菜津美との集合ショットを投稿した。さらに続けて番組内での六甲おろしを熱唱する様子も公開。「歌がとっても上手な瀧口美咲アナと枝廣二葉アナ」とのコメントともに、2人が高らかに六甲おろしを歌い上げていた。
枝廣アナは東京都出身。慶應義塾大学應援指導部の元代表という肩書を持つ。中学〜高校は野球部に所属しており、担当したい番組として『熱闘甲子園』を挙げていた。また瀧口アナは山梨県甲府市出身。高校・大学にはバンドサークルや軽音楽部に所属し、ギターや歌を担当していた。
なお、17日のラジオ『ABCニュース』でアナウンサーとしてデビューする。