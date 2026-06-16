女子レスリングで五輪3連覇の吉田沙保里さん（43）が16日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。“推し”を告白する場面があった。

番組では吉田沙保里さんの私物カバンの中味をチェックすることに。お菓子やハンドクリームに続いて火曜レギュラーの「ブラックマヨネーズ」小杉竜一が取り出したのは、力士の写真がプリントされたハンカチだった。

吉田さんは「これは大好きな、霧島のハンカチです」ときっぱり。“推し”かと問われ「推しです」と明言した。ハンカチをカメラの方に向けて持ち上げ、「みんな応援してくださいね」とアピールした。

霧島の名前が容器にプリントされたびんつけ油の香りがするクリームも持ち歩いており、愛情の深さをうかがわせることに。

小杉はさらに黄色のシャネルのチェーン付きの財布も紹介。中には1万円札が束になって入っており、「うわ〜！夢があります」と小杉。吉田さんは「私ね、カードあまり使わない派です。現金。結構」と平然と話した。

財布の中には大量のQUOカードもあり「もらったやつ。使えるタイミングを忘れちゃって」と苦笑した。