チュニジア・サッカー協会は16日、公式インスタグラムで同国代表のサブリ・ラムシ監督（54）の解任を正式発表した。「サブリ・ラムシ氏と相互の同意の下、契約の解除を発表します。残りのプロキャリアでの健闘と成功を祈ります」と声明を発表した。チュニジアは14日（日本時間15日）、FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会の1次リーグF組初戦でスウェーデンに1―5と大敗していた。

後任には22年W杯カタール大会でサウジアラビアを率い、優勝したアルゼンチンを1次リーグで破る大金星を挙げたエルベ・ルナール氏（57＝フランス）が就任する。仏レキップ紙は、ルナール氏がパリからチュニジアのベースキャンプ地であるメキシコ・モンテレイに16日に到着し、当日午後8時からの練習で指揮を執ると報じた。

ラムシ監督を巡っては、連盟が15日にSNSで解任を発表後、投稿を削除していた。代表選手側からラムシ監督の続投を要望する声が上がっていたという。

ルナール氏はザンビアとコートジボワールをアフリカ王者に導き、モロッコを率いて18年W杯ロシア大会に出場するなど、主にアフリカで手腕を発揮してきた。チュニジアでアフリカ5チーム目の代表監督を務めることになる。24年にサウジアラビア代表監督に復帰してW杯北中米大会の出場権を獲得したが、今年4月に解任されていた。