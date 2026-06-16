クラシコ<442A.T>が急落している。１５日の取引終了後に発表した４月中間期単独決算が、売上高１５億６０００万円（前年同期比７．９％減）、営業損益１億８８００万円の赤字（前年同期４５００万円の黒字）と赤字転落で着地したことが嫌気されている。



コア事業であるメディカルアパレルは２ケタ成長となったものの、患者衣ブランドのｌｉｆｔｅ（リフテ）が今期は下期偏重の計画となっていることもあり大幅に減収となった。販管費は計画内で推移した一方、商品評価損の増加や一時的な値引き対策があったことも損益を悪化させた。



なお、２６年１０月期通期業績予想は、今期は利益が下期に集中する計画であるため、現時点では業績予想は不変と判断し、売上高４２億５０００万円（前期比１７．０％増）、営業利益２億３３００万円（同４１．８％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS