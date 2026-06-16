ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経半導体株指数連動型上場投信<200A.T>が４連騰。きょうで３営業日連続の史上最高値更新となった。「日経半導体株指数」に連動する仕組みで組成されたＥＴＦで、キオクシアホールディングス<285A.T>や東京エレクトロン<8035.T>、アドバンテスト<6857.T>など半導体主力３０銘柄で構成されている。ＡＩ・半導体関連相場の指標的な役割を示すＥＴＦとして投資家の注目度は高い。



前日の米国株市場でフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）が大幅高で最高値を更新したことを受け、これに追随する展開となっている。きょうは高値５９８８円まで買われ、６０００円大台ライン突破を指呼の間に捉える場面があった。



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出所：MINKABU PRESS