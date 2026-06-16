Leolaが、『Leola デビュー10周年記念2マンリレー企画「Chase The Stars」』第2弾を8月18日にビルボードライブ横浜、第3弾を9月30日に同会場で開催する。

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同企画には、“Leolaにとってのスター、憧れ、そして目標の存在”と一緒にステージに立つという想いが込められている。6月15日に開催された第1弾のステージにはRihwaが登場した。

今回発表された第2弾のステージには、イベントやフェスを通じて親交のあるNakamuraEmiが登場する。歌とフロウを自在に行き来する独自のスタイル、力強いリリック、そして心に響く歌声で多くのリスナーを魅了する彼女とともに、スペシャルなステージを届ける。

そして、ラストの第3弾のステージにはLeolaにとって憧れの存在である矢井田 瞳が登場。Leolaがこれまで追い続けてきた“星たち”とともに紡ぐ、デビュー10周年だからこそ実現した特別なライブとなっており、ここでしか見ることのできない一夜限りのステージになるという。

なお同公演のチケットは、第2弾、第3弾共通で7月4日正午からClub BBL会員、法人会員先行（ビルボードライブ）が受付開始となる。

（文＝リアルサウンド編集部）