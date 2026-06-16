「ガチ勢なんよ」「惚れてまうやろ」日向坂46元メンバー、日本同点弾の瞬間の“素の姿”にファン熱視線！「アイドル忘れた表情入ってる笑」【W杯】
アイドルグループ日向坂46の元メンバーで女優の影山優佳さんの“ガチすぎる”リアクションが話題を呼んでいる。
日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのグループステージ初戦でオランダ代表と対戦。57分に中村敬斗、88分に鎌田大地がゴールを奪い、二度のビハインドを追いつく粘りを見せ、２−２のドローで勝点１を獲得した。
今大会、動画配信サービス『DAZN』の中継ゲストとして現地入りしている影山さんは、「カゲレポ」と題した企画で日本代表の最新情報などを発信。オランダ戦もスタジアムで生観戦していた。
そんななか、『DAZN』の公式Xが公開した動画が注目を集めた。映し出されたのは、中村の同点ゴールが決まった瞬間の影山さんのリアクションだ。
試合中は真剣な表情でピッチを見つめていた影山さん。しかし、日本の得点が決まるや否や、その表情は一変。飛び跳ねながら両手で力強くガッツポーズを見せ、全身で歓喜を爆発させた。
サッカー愛あふれる“素の姿”に、SNS上ではファンからも絶賛の声が続出。「睨みつけるような視線とガッツポーズがガチ勢なんよw」「俺らと同じように叫びながら喜んでるのたまらん」「本気ぐあいが凄まじいな」「ちょいちょいアイドル忘れた表情入ってる笑」「影ちゃん最高すぎる！」「サッカーガチ勢なのマジで好き」「こんなん惚れてまうやろ」「これだから推しなんだよなぁ」といったコメントが寄せられた。
豊富なサッカー知識で知られる影山さん。その情熱は中継席でも変わらず、ゴールに熱く反応する姿が、多くのサッカーファンの共感を呼んでいる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「本気ぐあいが凄まじい」元日向坂・影山優佳が日本代表戦で見せた“ガチすぎる反応”！
日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのグループステージ初戦でオランダ代表と対戦。57分に中村敬斗、88分に鎌田大地がゴールを奪い、二度のビハインドを追いつく粘りを見せ、２−２のドローで勝点１を獲得した。
今大会、動画配信サービス『DAZN』の中継ゲストとして現地入りしている影山さんは、「カゲレポ」と題した企画で日本代表の最新情報などを発信。オランダ戦もスタジアムで生観戦していた。
試合中は真剣な表情でピッチを見つめていた影山さん。しかし、日本の得点が決まるや否や、その表情は一変。飛び跳ねながら両手で力強くガッツポーズを見せ、全身で歓喜を爆発させた。
サッカー愛あふれる“素の姿”に、SNS上ではファンからも絶賛の声が続出。「睨みつけるような視線とガッツポーズがガチ勢なんよw」「俺らと同じように叫びながら喜んでるのたまらん」「本気ぐあいが凄まじいな」「ちょいちょいアイドル忘れた表情入ってる笑」「影ちゃん最高すぎる！」「サッカーガチ勢なのマジで好き」「こんなん惚れてまうやろ」「これだから推しなんだよなぁ」といったコメントが寄せられた。
豊富なサッカー知識で知られる影山さん。その情熱は中継席でも変わらず、ゴールに熱く反応する姿が、多くのサッカーファンの共感を呼んでいる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「本気ぐあいが凄まじい」元日向坂・影山優佳が日本代表戦で見せた“ガチすぎる反応”！