「アジアの旋風はどこまで続く？」いまだ“負けなし”６戦２勝４分け。残る３か国にも注目が集まる「イラクとウズベキスタンとヨルダンも頑張れ！！」【Ｗ杯】

「アジアの旋風はどこまで続く？」いまだ“負けなし”６戦２勝４分け。残る３か国にも注目が集まる「イラクとウズベキスタンとヨルダンも頑張れ！！」【Ｗ杯】