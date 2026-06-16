「アジアの旋風はどこまで続く？」いまだ“負けなし”６戦２勝４分け。残る３か国にも注目が集まる「イラクとウズベキスタンとヨルダンも頑張れ！！」【Ｗ杯】
北中米ワールドカップは５日目を迎え、いまだアジア勢は負けなしだ。
参戦する９か国中で、６か国がグループステージの初戦を終えた。戦績は以下のとおり。
Ａ組／韓国 ２−１ チェコ
Ｂ組／カタール １−１ スイス
Ｄ組／オーストラリア ２−０ トルコ
Ｆ組／日本 ２−２ オランダ
Ｇ組／イラン ２−２ ニュージーランド
Ｈ組／サウジアラビア １−１ ウルグアイ
６戦して２勝４分け。無敗記録が継続されているなか、ネット上では以下のような声があがった。
「イラクとウズベキスタンとヨルダンも頑張れ！！」
「イラクも続いて欲しいなぁ」
「イラク、ヨルダン、ウズベキスタンも続くんだ！」
「イラクとウズベクにはめちゃ期待してる」
「イラク ヨルダン ウズベキスタンがどうなるか楽しみ」
「アジアの旋風はどこまで続く？」
残る３か国の戦いにも注目が集まる。対戦カードは以下のとおり。
Ｉ組／イラク×ノルウェー
Ｊ組／ヨルダン×オーストリア
Ｋ組／ウズベキスタン×コロンビア
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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参戦する９か国中で、６か国がグループステージの初戦を終えた。戦績は以下のとおり。
Ａ組／韓国 ２−１ チェコ
Ｂ組／カタール １−１ スイス
Ｄ組／オーストラリア ２−０ トルコ
Ｆ組／日本 ２−２ オランダ
Ｇ組／イラン ２−２ ニュージーランド
Ｈ組／サウジアラビア １−１ ウルグアイ
６戦して２勝４分け。無敗記録が継続されているなか、ネット上では以下のような声があがった。
「イラクも続いて欲しいなぁ」
「イラク、ヨルダン、ウズベキスタンも続くんだ！」
「イラクとウズベクにはめちゃ期待してる」
「イラク ヨルダン ウズベキスタンがどうなるか楽しみ」
「アジアの旋風はどこまで続く？」
残る３か国の戦いにも注目が集まる。対戦カードは以下のとおり。
Ｉ組／イラク×ノルウェー
Ｊ組／ヨルダン×オーストリア
Ｋ組／ウズベキスタン×コロンビア
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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