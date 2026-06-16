16日14時現在の日経平均株価は前日比229.40円（0.33％）高の6万9546.90円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は365、値下がりは1165、変わらずは28と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を337.90円押し上げている。次いでキオクシア <285A>が141.97円、フジクラ <5803>が88.30円、村田製 <6981>が56.72円、太陽誘電 <6976>が50.45円と続く。



マイナス寄与度は100.57円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、ファストリ <9983>が37.81円、ＳＢＧ <9984>が35.4円、ディスコ <6146>が17.63円、ＴＤＫ <6762>が16.59円と続いている。



業種別では33業種中6業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、ガラス・土石、電気機器、その他金融と続く。値下がり上位には鉱業、建設、電気・ガスが並んでいる。



※14時0分8秒時点



株探ニュース