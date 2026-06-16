武尊、“引退試合グローブ”に驚きの鑑定額 評価コメントに笑顔「うれしいです。良かったです」
4月29日の『ONE SAMURAI 1』でロッタンに勝利し、15年に及ぶ現役生活を終えた武尊（34）が、16日放送のフジテレビ系の昼番組『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）に生出演。自身の引退試合で着用したグローブの鑑定額に驚いた。
【写真】このグローブが衝撃の鑑定額に…引退試合のリング上で観客をあおる武尊
この日は「仲良しすぎる吉田軍団」として吉田沙保里、豊ノ島、武尊が登場。お互いの秘密などをぶっちゃけた。
番組中盤、「芸能人のお宝鑑定買った時より値段あがってるっぽい」という企画では、武尊が引退試合で着用したグローブを鑑定にかけることに。「リビングのベルトを飾るケースがあるんですけど、ベルトの横に飾っている」と現状を説明。その後、引退試合の思い出を語った。
鑑定を前に、自身の評価額は100万円と発表。その理由を「最後（引退試合の）なんで100（万円）かなと」と説明した。そして、予想通り100万円という鑑定結果が発表されると、思わず笑みを浮かべ、共演者から歓声があがった。
鑑定評価コメントとして「武尊さんの生きざまを象徴する世界で唯一のグローブです。歴史的再戦となった引退試合の実使用品であることが価値を高めています。K-1史上初の3階級制覇という実績に加え、格闘技界を超えた高い知名度と社会的影響力が高い点も評価させていただきました」と絶賛され、武尊は「うれしいです。良かったです」と笑顔に。
その後、共演した豊ノ島は「切ったちょんまげを鑑定に出したんですけど、25万でした。だから100万円すげーと思って」とまさかのカミングアウトで、コーナーとまとめた。
【写真】このグローブが衝撃の鑑定額に…引退試合のリング上で観客をあおる武尊
この日は「仲良しすぎる吉田軍団」として吉田沙保里、豊ノ島、武尊が登場。お互いの秘密などをぶっちゃけた。
番組中盤、「芸能人のお宝鑑定買った時より値段あがってるっぽい」という企画では、武尊が引退試合で着用したグローブを鑑定にかけることに。「リビングのベルトを飾るケースがあるんですけど、ベルトの横に飾っている」と現状を説明。その後、引退試合の思い出を語った。
鑑定評価コメントとして「武尊さんの生きざまを象徴する世界で唯一のグローブです。歴史的再戦となった引退試合の実使用品であることが価値を高めています。K-1史上初の3階級制覇という実績に加え、格闘技界を超えた高い知名度と社会的影響力が高い点も評価させていただきました」と絶賛され、武尊は「うれしいです。良かったです」と笑顔に。
その後、共演した豊ノ島は「切ったちょんまげを鑑定に出したんですけど、25万でした。だから100万円すげーと思って」とまさかのカミングアウトで、コーナーとまとめた。