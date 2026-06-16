人気パティシエの鎧塚俊彦氏が１５日、インスタグラムを更新。体調不良で自宅静養したことを報告し、この１カ月で減った体重も告白した。

鎧塚氏は「今日は朝早く出発したのですが、少し体調が優れなかったため、一度自宅に戻りゆっくり休んでおります」と報告。「最近、人にお会いする度に『痩せましたね』と言われますが、特にダイエットをしているわけではないのに、この１カ月余りで約６キロほど体重が落ちました」ともつづった。アップした体重計の写真には「５９・７キロ」の数字が表示されていた。

体重が落ちた理由として「菓子作りの忙しさには慣れておりますが、最近は社内改革にも本格的に取り組んでおり、頭を使う日々が続いています。また、お酒を控えていることも影響しているのかもしれません」と分析。「少し疲れはありますが、元気にしておりますのでどうぞご安心くださいませ」と呼びかけた。

一夜明けた１６日には「思いがけないほど多くの励ましのお言葉に、驚きとともに深い感激を覚えております」と感謝。「本日は元気にしております」とつづったが、「とはいえ、多くの方から病院での検査を勧めていただきました。温かいご助言を真摯に受け止め、しっかりと向き合ってまいります」と約束していた。