オランダ戦で現地レポーターが仰天

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと激突。2-2のドローで勝ち点1を獲得した。2度のビハインドを追いついたチームへ、現地で声援を送り続けた日本代表サポーターに海外からも絶賛の声が相次いでいる。

1-2の後半43分、セットプレーから鎌田大地の同点弾が決まると、会場を埋め尽くした青いサポーターたちは割れんばかりの歓声をあげた。そこかしこでガッツポーズやハイタッチが発生し、いくつもの日の丸のフラッグが揺れたスタンドに、米リポーターも称賛の声をあげている。

ESPNでレポーターを務めるケーシー・ブッシャーさんは自身のインスタグラムに「なんて試合なの!!!!」と投稿。「日本が同点にした!!!」として、ゴール直後のスタンドの様子を動画に収めると、日本人サポーターの熱狂ぶりに海外からも、称賛の声が相次いでいる。

「世界で最高のファンだよね」

「ものすごい大迫力だった!!!!!」

「私は日本人じゃないのに誇らしかった」

「本当に行儀が良くて、素晴らしい民度だ」

「日本って、帰る時に掃除していくことで有名だけど、今でもそれやってるの？」

「あのスタジアム史上、最大の歓声だ」

「日本にはえぐい量のサポーターがいるな」

グループFでドロー発進となった日本は次戦20日（同21日）にチュニジア、グループ3戦目の25日（同26日）にスウェーデンと対戦する。



（THE ANSWER編集部）