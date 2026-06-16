元「モーニング娘。」でタレントの辻希美、夫の俳優・杉浦太陽が１６日、都内で「父の日は牛肉を食べよう。モ〜モ〜キャンペーン！！！」メディア向けＰＲ発表会に出席した。

アンバサダーに就任した２人は、現在５人の子どもを育てる。杉浦が「僕も父親として楽しみにしている。牛肉を家族で囲めるのも楽しみ」と声を弾ませ、辻も「（子どものうち）３人が男の子。食べ盛りでお肉が大好きなので、楽しみにしている」と笑みを浮かべた。

ＳＮＳで募集したパパに「モ〜」と思ったエピソードに対し、どのくらい「モ〜」と思ったことか数字で評価。辻はママ目線、杉浦はパパ目線で回答したため、ズレが生じることが多かったが、つわり中にパパが上の子の育児をしてくれるというエピソードには「１０モ〜」で一致。辻は「上の子を育てながら、つわりがあるのは厳しい。今回（第５子妊娠・出産時）は、たあくん（杉浦）が育休を取ってくれて。今回のつわり期間中は食べ盛り（の子）がいっぱいいる中だったので、（杉浦が）キッチン周りは全部やってくれた。主婦が２人いるくらいの手助けをしてもらって、今が成り立っている」と感謝した。

この日は１・３キロのローストビーフを贈られ「夢ですね。でも、うちの子とだったら、一瞬でなくなる」（杉浦）、「１時間見ていられるかも」（辻）と目を輝かせた。互いに食べさせ合った後、残りは持ち帰りとなった。

２人は２００７年に結婚。同年１１月に長女・希空（のあ）、１０年１２月に長男・青空（せいあ）くん、１３年３月に次男・昊空（そら）くん、１８年１２月に三男・幸空（こあ）くん、昨年８月に次女・夢空（ゆめあ）ちゃんを出産した。