Behaviour Interactive Inc.は、非対称対戦型マルチプレイヤーホラーゲーム『Dead by Daylight（デッド・バイ・デイライト）』の発売10周年を記念するスペシャルイベントを、現地時間の日曜日にカナダ・モントリオールの旧港にて開催したことを発表した。

【画像あり】大規模なビジュアルアップデートの比較画像や、参戦するジェイソンの姿など

会場では新チャプター、ビジュアルアップデート、新ゲームモード、映画化プロジェクトの最新情報など、多数の新展開が明らかにされた。

イベントには世界中から数千人のファンが集まり、パネルディスカッション、ファン交流会、アート展示、フォトスポットなど多彩なコンテンツが展開された。開発チームからは本作の次なる10年に向けた新情報が発表された。

新チャプター関連では、長年熱望されてきた「Jason Voorhees（ジェイソン・ボーヒーズ）」の参戦が決定。新チャプター『Dead by Daylight: Jason』は6月17日に全プラットフォームでリリースされる予定となっている。

あわせて、本作史上初となる先住民のサバイバーを中心としたオリジナルチャプター『Dead by Daylight: The Life Road』も発表され、6月26日にリリース予定だ。

8月には、コミュニティとの共同開発による新チャプター『Dead by Daylight: Chorus of Sin』がリリース予定。11月には「Art the Clown（アート・ザ・クラウン）」が『Dead by Daylight: Terrifier』チャプターとして参戦することも明らかになった。

さらに2027年には、ナラティブ型ホラーアドベンチャー『The Casting of Frank Stone（ザ・キャスティング・オブ・フランク・ストーン）』を題材とした新チャプターが登場予定となっている。

ゲームプレイ面では、2027年より大規模なビジュアルアップデートが段階的に実装される。キャラクターに新たな動きや表情が追加されるほか、マップでは光と影のテクスチャ表現の向上、霧や靄のエフェクト改善、エンティティの存在をより強く感じられる演出の追加が予定されている。

新たに天候変化システムも実装予定で、小雨・豪雨・嵐といった演出が追加されるほか、対象となるオリジナルキャラクターには新たなボイスラインも順次導入される。

ゲームモードに関しては、「1v1 Mode（1対1モード）」と「Zombie Mode（ゾンビモード）」の詳細が先行公開された。「1対1モード」では、パークやアイテムを排除したキラー対サバイバーの対戦を楽しめる。「ゾンビモード」では、マップ内にゾンビが出現し、感染が進行するとサバイバー自身もゾンビへと変貌する仕様となっている。あわせて、公式によるキュレーションを経たMOD対応も予定されており、開発チームは来年中の提供を目指してツール開発に取り組んでいる。

映画化プロジェクトについては、Behaviour Interactiveのエグゼクティブ・バイス・プレジデントであるスティーブン・マルルーニーが最新情報を公開。

脚本家のアレクサンドル・アジャとデヴィッド・レスリー・ジョンソンによる脚本が完成していることに加え、新たに映画監督としてソルドゥル・パルソン（Thordur Palsson）の起用が正式決定したことが明らかにされた。ステージには共同プロデューサーのジェイソン・ブラムも登壇している。

本作はサバイバーであるセーブルとミカエラの友情を物語の中心に据え、長年親しまれてきた『Dead by Daylight』キャラクターたちも登場する。公開は2027年後半を予定している。

コレクション関連では、6月26日から7月17日まで開催されるアニバーサリーイベントに合わせ、「ブラックバンケットコレクション」と砂漠をテーマにした「黄金の民コレクション」が登場する。

ヘビメタバンド「アイアン・メイデン」の結成50周年を記念したハントレス用の新スキン「エディのレジェンダリーコーディネイト」、ヘビメタバンド「アイス・ナイン・キルズ」とのコラボコレクションも発表された。

既存コレクションでは、「ウォーキング・デッドコレクション」にリック・グライムス用のレジェンダリーコーディネイトとして「グレン」と「ニーガン」が登場予定。

「サイレントヒルコレクション」では、シェリル・メイソン用のレジェンダリーコーディネイトとして、KONAMIの心理ホラーゲーム『SILENT HILL f』の「深水雛子」へと変化できるコーディネートが実装される。

さらに、『Scooby-Doo（スクービー・ドゥー）』のキャラクターたちが霧の森へ登場することも明らかになった。10月には「ディアブロコレクション」が登場予定だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）