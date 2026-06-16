MATCH 15 グループG第1戦



2026年6月16日 10:00キックオフ（会場：ロサンゼルス・スタジアム)



イラン 2-2 ニュージーランド



W杯が開幕して5日目、グループGの初戦が行われ、4大会連続7回目の出場となるイランと4大会ぶり3回目の出場となるニュージーランドが激突。この一戦の注目ポイントは両チームのストライカーで、イランにはタレミ、ニュージーランドにはクリス・ウッドというトップクラスの得点力を持つ点取り屋がいる。





先制点はウッドのポストプレイから生まれる。6分、前線でボールをウッドが収めると、シンとの連携からジャストが左足のボレーを叩き込みゴール。開始直後は押し込まれていたニュージーランドが先制に成功する。失点を許したイランは左サイドを中心に攻撃を展開するもなかなかシュートまでの形を作らせてもらえない。22分イランはカウンターからエースのタレミが持ち運ぶとバイタル付近から右足を振り抜くも、シュートはポストに直撃。勢いが増してきたイランは32分、PA内のモガンロウのシュートがブロックされたこぼれ球を最後は走り込んできたレザイーアンが決め、ゴール。イランが試合を振り出しに戻す。後半最初のチャンスをものにしたのはニュージーランドだ。55分ウッドとのワンツーからまたしてもジャストが右足を振り抜きゴール。中盤でボールを奪ってから素早い連携でニュージーランドが再び一歩前に出る。一方のイランは左サイドのガエディの個人技を生かしてチャンスを作る。すると、1点を追いかけるイランは63分、右サイドのレザイーアンのピンポイントクロスをモヘビが頭で合わせてゴール。再び同点に追いつく。両者一進一退の攻防が続くなか、試合は終盤へ突入。ニュージランドはウッド、イランはガエディを中心に3点目を狙いに行くが、お互いの守備陣は集中を切らさず。2-2のまま後半ATの5分に突入する。最後までお互いにチャンスを作ったが、ネットを揺らすまでには至らず、撃ち合いになった両者の戦いは2-2のドローで幕を閉じた。［スコア］イラン 2-2 ニュージーランド［得点者］イランラミン・レザイーアン（32）モハマド・モヘビ（64）ニュージーランドエライジャ・ジャスト（7、55）［ポゼッション］イラン 47%ニュージーランド42%中立 11%［シュート数］イラン：17本ニュージーランド：14本［枠内シュート］イラン：4本ニュージーランド：8本［イエローカード］イランエフサン・ハジサフィニュージーランド［レッドカード］イランニュージーランドイランフォーメーション：［4-4-2］監督：アミール・ガレノエイGKアリレザ・ベイランヴァンド（トラクター）DFラミン・レザイーアン（フーラード）アリ・ネマティ（フーラード）ショジャー・ハリルザデー（トラクター）ミラド・モハマディ（ペルセポリス）MFアリア・ユセフィ（セパハン）サマン・ゴドス（カルバ）サイード・エザトラヒ（アル・アハリ）モハマド・モヘビ（ロストフ）FWシャフリヤール・モガンロウ（カルバ）メフディ・タレミ（オリンピアコス）交代出場46分 アリア・ユセフィ→メフディ・ガエディ（アル・ナスル）52分 シャフリヤール・モガンロウ→アリ・アリプール（ペルセポリス）64分 サマン・ゴドス→エフサン・ハジサフィ（セパハン）79分 メフディ・タレミ→アミロホセイン・ホセインザデー（トラクター）ニュージーランドフォーメーション：［4-2-3-1］監督：ダレン・バゼリーGKマックス・クロコンベ（ミルウォール）DFティム・パイン（ウェリントン・フェニックス）フィン・サーマン（ポートランド・ティンバーズ）マイケル・ボクスオール（ミネソタ・ユナイテッド）リベラト・カカーチェ（レクサム）MFジョー・ベル（ヴァイキング）マルコ・スタメニッチ（スウォンジー・シティ）カラム・マコーワット（シルケボー）サープリート・シン（ウェリントン・フェニックス）エライジャ・ジャスト（マザーウェル）FWクリス・ウッド（ノッティンガム・フォレスト）交代出場67分 カラム・マコーワット→ライアン・トーマス（ズウォレ）67分 リベラト・カカーチェ→ベン・オールド（サンテティエンヌ）77分 ティム・パイン→カラン・エリオット（オークランドFC）91分 サープリート・シン→ジェシー・ランドール（オークランドFC）91分 マルコ・スタメニッチ→タイラー・ビンドン（ノッティンガム・フォレスト）