お見送り芸人しんいち、数週間SNS断ち「全て分かり、全て解決」「許しません」 SNSでは予想相次ぐ
お笑い芸人のお見送り芸人しんいちが15日、自身のXを更新。数週間にわたって、SNSをやめていたことを告白した。
【画像】しんいち“嫌いな芸能人”「ルール決めました」 5人の実名挙げる
しんいちは「ここ数週間SNSをやめていました。色々と理由がありました。全てが分かり、全て解決しました。ご心配おかけしました。近々、ご覧頂けると思います。とにかく今、心が追いついてません。許しません」と記した。
この投稿に、ファンからは「水曜日かな？」「絶対水ダウ（笑）」「楽しみすぎる（笑）」などといった感想が相次いで寄せられている。
【画像】しんいち“嫌いな芸能人”「ルール決めました」 5人の実名挙げる
しんいちは「ここ数週間SNSをやめていました。色々と理由がありました。全てが分かり、全て解決しました。ご心配おかけしました。近々、ご覧頂けると思います。とにかく今、心が追いついてません。許しません」と記した。
この投稿に、ファンからは「水曜日かな？」「絶対水ダウ（笑）」「楽しみすぎる（笑）」などといった感想が相次いで寄せられている。