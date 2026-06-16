お見送り芸人しんいち （C）ORICON NewS inc.

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　お笑い芸人のお見送り芸人しんいちが15日、自身のXを更新。数週間にわたって、SNSをやめていたことを告白した。

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　しんいちは「ここ数週間SNSをやめていました。色々と理由がありました。全てが分かり、全て解決しました。ご心配おかけしました。近々、ご覧頂けると思います。とにかく今、心が追いついてません。許しません」と記した。

　この投稿に、ファンからは「水曜日かな？」「絶対水ダウ（笑）」「楽しみすぎる（笑）」などといった感想が相次いで寄せられている。