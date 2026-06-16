お笑い芸人のとにかく明るい安村が１６日、都内で行われた「海外旅行２０００万人に向けた共同記者会見」に参加した。

トークショーに「とにかく安いパスポート」として参加した安村は、登場と同時に全力の「Ｄｏｎ’ｔ ｗｏｒｒｙ．Ｉ’ｍ ｗｅａｒｉｎｇ（安心して下さい、履いてますよの英語バージョン）」を披露。ともに登壇した「三代目 Ｊ ＳＯＵＬ ＢＲＯＴＨＥＲＳ」の岩田剛典は迫力に驚き「声量からとてつもなく明るいですよ」と笑うしかなかった。

外国人関係者も多くイベントに参加していたことから、この日は安村の一挙手一投足が外国人にも大ウケ。いつも通りパンツ一枚で椅子に座ると、思わず「（椅子が）冷たい！」と大声を出し、立ち上がり「これが日本の文化です。ジャパニーズカルチャー！」と宣言。いつもの裸芸で爆笑をかっさらった。

ＭＣから海外に行くときの気をつけているポイントを聞かれると、「その国に裸がいるかどうか。これが一番大事です」と即答。「裸がダメなら仕事にならないので…。日本は厳しいように見えて、一番寛容」と自身の経験談を交ぜながら語った。