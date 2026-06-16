ＤｅＮＡは１６日、横浜市内の「ＴＨＥ ＬＩＶＥ Ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ 大和地所」で、オスバルド・ビド投手（３０）、ヘラル・エンカーナシオン外野手（２８）の入団記者会見を行った。

会見の冒頭、木村洋太球団社長兼チーム統括本部長が驚愕の事実を明かした。

「今日から早速、練習に合流してくれているんですけど、朝の練習ではビド選手は来日してすぐにもかかわらず、軽快な形でキャッチボールしてくれていましたし、エンカーナシオン選手も、早くもバックスクリーンのビジョンにボールを当てるなど、その長打力を見せてくれているような状況なので、ここからの巻き返しに向けて、２人の力に期待したいと思っています」

関係者によれば、打撃練習で横浜スタジアムの電光掲示板の「Ｃｏｃａ−Ｃｏｌａ」部分に一発、さらにその上に一発と、バックスクリーンに名刺代わりの特大弾２発をたたき込んだ模様だ。

今後の調整について対話した相川亮二監督も「エンカーナシオン選手はバッティングをして、守備もやってもらったんですけど、それなりに時差ボケも多少ある中で、いいバッティング、守備も動けたと思います」と期待を口にした。

エンカーナシオンはドミニカ共和国出身の右の強打者。１９３センチ、１１３キロの恵まれた肉体から強烈な打球を生み出す。メジャー通算９４試合に出場し、打率２割１分１厘、１０本塁打、４０打点の成績を挙げている。

陽気な強打のドミニカンは「長打力が自分の強み。注目して欲しい。１００％でやっていく。打点にフォーカスしてほしい」と決意表明。背番号は６９になる。早ければ２３日の中日戦（岐阜）から１軍に合流する見通しだ。（加藤 弘士）