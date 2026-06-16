◆米大リーグ ドジャース４―３レイズ（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・レイズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。左膝の炎症から復帰３戦目は４打数無安打に終わり、２試合連続ノーヒットで打率は３割を切って２割９分８厘となった。連続出塁も出場７試合で止まり、２戦ノーヒットは５月１０〜１１日以来だった。

レイズ先発は日本ハム、ソフトバンクでもプレーしていたＮ・マルティネス投手（３５）だった。大谷は昨季まで通算９打数無安打１四球に抑えられていた。この日も初回先頭の第１打席も右飛、３回先頭の第２打席は二ゴロ、５回１死の第３打席は空振り三振に仕留められた。

代打・ロハスの２号決勝ソロで勝ち越した直後の７回１死の第４打席でも左腕マッツから見逃し三振に倒れた。それでも、チームは一時３点リードを奪われるも２回にタッカーが同点３ランを放って主導権を完全には渡さなかった。

前日１４日（同１５日）の敵地・ホワイトソックス戦で大谷は２四球も２打数無安打２三振に終わり、出場６試合連続安打がストップ。同４戦連発もならなかった。大谷はリアル二刀流翌日、１１日（同１２日）の敵地・パイレーツ戦で左膝に違和感を覚え、１２日（同１３日）の試合を欠場。１３日（同１４日）のホワイトソックス戦から復帰したが、試合後の取材対応では「（左膝の）状態は悪くない」としながら、キャッチボールでの動作確認では「１００（％）ではなかった」とも話していた。ロバーツ監督は「盗塁はさせない」と禁止令を明言している。

それでも、打つことに関してはこれまで通り、得意の６月に入ってからの好調をキープしており、今月は試合前の時点で１１試合で打率４割１分５厘、４本塁打、１０打点となっていた。この日発表されたオールスター（７月１４日、フィラデルフィア）ファン投票の第１回中間発表では両リーグ最多の１１６万５１３３票を獲得。御礼アーチを届けたいところだったが、この日は小休止となった。